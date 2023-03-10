東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住

記者柯沛辰／綜合報導

神明生氣了嗎？一名男網友在臉書PO出陣頭影片，可見一組神將經過屏東縣東港鎮中山路，在街道上擺陣「行廟拜禮」，結果路邊一位阿嬤趁著空隙想過馬路，直接衝入陣勢中，被工作人員擋下，讓身穿綠色上衣的「千里眼將軍」當場暴走，衝上前喝斥，3名工作人員費了好大勁才將人拉住。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段1分鐘影片，從中可見一組神將當時在中山路一處廟宇擺開陣勢，正在「行廟拜禮」，但有一位阿嬤想要穿越街道，遲遲找不到時機，後來等了一下，看到隊伍中間有空隙，立刻衝入陣中，但馬上被工作人員及一名神將擋下。

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▲阿嬤「闖陣」被攔下。（圖／爆廢公社二館）

不過，在一旁護衛的「千里眼將軍」目睹此情此景，當場暴走衝向阿婆，不停發出嘶吼，嚇得阿婆連連後退。3名工作人員見狀，立刻衝上前拉住千里眼將軍，試圖將人架住，最後直到阿婆走遠，「千里眼」才回歸隊伍，讓原PO看完感嘆「阿嬤只是想過馬路，阿嬤好無辜」。

許多網友看完紛紛留言，「假鬼假怪」、「刺青大哥走過去還會一樣嗎」、「大馬路不能過嗎」、「這麼近才看到，還說自己是千里眼」、「神明是慈悲的，不應該這樣吧？」、「如果是我阿嬤被這樣推，我管他什麼猴子還神明，直接揍到他清醒，物理退駕」、「闖陣驅離、勸說就好，何必這樣鬼吼鬼叫嚇人」、「是神生氣還是人生氣？」

▲千里眼當場暴走，被3名工作人員架離地面。（圖／爆廢公社二館）

不過，也有人持不同看法，「闖陣是禁忌」、「破陣會影響家將的氣勢，穿越者也會因破陣而沖煞」、「這是東港傳統的將，連這都不知道有夠悲哀」、「好好一個東港的傳承文化卻被酸」、「不要倚老賣老」、「不知道版主發這影片的心態是什麼」、「不喜歡看可以不要看吧，每個地方的文化不一樣，應該尊重」。

對此，原PO則反駁，「那是阿嬤不懂，不然已經構成強制罪了！不是畫了一張臉裝神弄鬼就可以沒法紀！」掀起論戰。

事實上，這段影片拍攝時間是2021年10月24日，當時東港鎮東隆宮正在舉辦為期8天的「東港迎王平安祭典」，有一組陣頭剛好行經天鳳宮，正在行廟拜禮，不料意外發生小插曲。