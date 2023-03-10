　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住

記者柯沛辰／綜合報導

神明生氣了嗎？一名男網友在臉書PO出陣頭影片，可見一組神將經過屏東縣東港鎮中山路，在街道上擺陣「行廟拜禮」，結果路邊一位阿嬤趁著空隙想過馬路，直接衝入陣勢中，被工作人員擋下，讓身穿綠色上衣的「千里眼將軍」當場暴走，衝上前喝斥，3名工作人員費了好大勁才將人拉住。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段1分鐘影片，從中可見一組神將當時在中山路一處廟宇擺開陣勢，正在「行廟拜禮」，但有一位阿嬤想要穿越街道，遲遲找不到時機，後來等了一下，看到隊伍中間有空隙，立刻衝入陣中，但馬上被工作人員及一名神將擋下。

▲▼東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住。（圖／爆廢公社二館）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿嬤「闖陣」被攔下。（圖／爆廢公社二館）

不過，在一旁護衛的「千里眼將軍」目睹此情此景，當場暴走衝向阿婆，不停發出嘶吼，嚇得阿婆連連後退。3名工作人員見狀，立刻衝上前拉住千里眼將軍，試圖將人架住，最後直到阿婆走遠，「千里眼」才回歸隊伍，讓原PO看完感嘆「阿嬤只是想過馬路，阿嬤好無辜」。

許多網友看完紛紛留言，「假鬼假怪」、「刺青大哥走過去還會一樣嗎」、「大馬路不能過嗎」、「這麼近才看到，還說自己是千里眼」、「神明是慈悲的，不應該這樣吧？」、「如果是我阿嬤被這樣推，我管他什麼猴子還神明，直接揍到他清醒，物理退駕」、「闖陣驅離、勸說就好，何必這樣鬼吼鬼叫嚇人」、「是神生氣還是人生氣？」

▲▼東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住。（圖／爆廢公社二館）

▲千里眼當場暴走，被3名工作人員架離地面。（圖／爆廢公社二館）

不過，也有人持不同看法，「闖陣是禁忌」、「破陣會影響家將的氣勢，穿越者也會因破陣而沖煞」、「這是東港傳統的將，連這都不知道有夠悲哀」、「好好一個東港的傳承文化卻被酸」、「不要倚老賣老」、「不知道版主發這影片的心態是什麼」、「不喜歡看可以不要看吧，每個地方的文化不一樣，應該尊重」。

對此，原PO則反駁，「那是阿嬤不懂，不然已經構成強制罪了！不是畫了一張臉裝神弄鬼就可以沒法紀！」掀起論戰。

事實上，這段影片拍攝時間是2021年10月24日，當時東港鎮東隆宮正在舉辦為期8天的「東港迎王平安祭典」，有一組陣頭剛好行經天鳳宮，正在行廟拜禮，不料意外發生小插曲。

 
ET快訊
中華隊派江少慶先發打義大利　全力拚本屆首勝
精製糖是慢性毒藥！　營養師曝「2大陷阱飲品」：別傻喝了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

啦啦隊正妹「一字馬晃臀」干擾罰球算犯罪？南檢說明了

東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住

鯊與魟的合成獸！台東捕獲極危「波口鱟頭鱝」　熱血魚販買下放生

新莊餐廳驚見「禁止毆打客人」警語！內行曝真實用意：很實用

重機女神北宜公路險被擊落！牠路中央定格　結局超暖被讚爆

觀世音菩薩生日　民俗專家揭「關鍵禁忌」求財、求事業要注意

自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的

蛤蜊吐沙時「滴一物」鮮度提高2.8倍　日本人實測：變濃郁高湯

日本妹困惑「台灣人衝突特性」！交通亂卻不插隊　眾人曝背後真相

段宜康機車遭違停貨車「封印」　等40分鐘抓狂被刷一排：感謝陳歐珀

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

台中母殺子同赴黃泉！女兒奔殯儀館認屍　一進冷凍室崩潰大哭

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

26歲賓士男酒駕撞死騎士　死者弟：沒道歉怎麼原諒？

啦啦隊正妹「一字馬晃臀」干擾罰球算犯罪？南檢說明了

東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住

鯊與魟的合成獸！台東捕獲極危「波口鱟頭鱝」　熱血魚販買下放生

新莊餐廳驚見「禁止毆打客人」警語！內行曝真實用意：很實用

重機女神北宜公路險被擊落！牠路中央定格　結局超暖被讚爆

觀世音菩薩生日　民俗專家揭「關鍵禁忌」求財、求事業要注意

自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的

蛤蜊吐沙時「滴一物」鮮度提高2.8倍　日本人實測：變濃郁高湯

日本妹困惑「台灣人衝突特性」！交通亂卻不插隊　眾人曝背後真相

段宜康機車遭違停貨車「封印」　等40分鐘抓狂被刷一排：感謝陳歐珀

啦啦隊正妹「一字馬晃臀」干擾罰球算犯罪？南檢說明了

熬夜偷玩手機被抓到！他幫請假開始「17hrs手遊馬拉松」兒子求饒

東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住

鯊與魟的合成獸！台東捕獲極危「波口鱟頭鱝」　熱血魚販買下放生

新莊餐廳驚見「禁止毆打客人」警語！內行曝真實用意：很實用

總統專機私菸案挨罰600萬　華航抗罰敗訴確定

高雄貨車衝撞2機車「1人慘死」　她跳車逃命躲一劫…驚悚瞬間曝

三星挖走台積電前研發主管　專家「分析1關鍵」：難超車

法國參院通過退休年齡延至64歲　馬克宏年改首度勝利

重機女神北宜公路險被擊落！牠路中央定格　結局超暖被讚爆

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

生活熱門新聞

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

好市多「海鮮神物」驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

煞星告退！「3生肖」3月財路大開

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

友人媽切蛋糕前「1動作」　他見成果驚呆

生理期會「闖紅燈」？網點頭：做完就不痛了

餐廳貼禁止毆打客人警語！他嚇壞：害怕極了

更多熱門

相關新聞

台南「蕭壠香遶境」爆衝突　2阿北當街互毆

台南「蕭壠香遶境」爆衝突　2阿北當街互毆

台南佳里金唐殿今（14）日凌晨3時許，舉行蕭壠香科遶境活動活動時，發生一起衝突事件，廟方友宮楊姓主委欲進行入廟儀式時，因路線遭阻與廟方黃副主委發生爭執，進而大打出手，爆發衝突，警方與廟務人員雖及時制止，但仍造成楊主委與其兒子受傷。警方表示，楊主委已驗傷報案，警方也依規定受理偵辦。

宮廟遶境慶典傳鬥毆　東港警快打演練

宮廟遶境慶典傳鬥毆　東港警快打演練

元宵廟會轎班拉K助興活逮

元宵廟會轎班拉K助興活逮

屏東宮廟平安遶境　陣頭神轎擦撞爆衝突

屏東宮廟平安遶境　陣頭神轎擦撞爆衝突

機車亂竄鬼切！廟會遶境激怒在地人慘了

機車亂竄鬼切！廟會遶境激怒在地人慘了

關鍵字：

東港迎王陣頭廟會闖陣千里眼

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

魚腹拉出「一把陽春麵」！她煮熟吃後驚：那是寄生蟲

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

好市多「海鮮神物」驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

江少慶先發打義大利　拚中華隊首勝

罹「最惡癌王」90%人愛抽菸！10大症狀一次看

她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

獨家直擊／舒華真的在台灣！合體小S錄影　飄逸黑長髮現身

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面