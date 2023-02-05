元宵廟會轎班拉K助興　眼尖女警一眼識破活逮

▲台南市警六分局員警，於5日廟會繞境勤務逮到兩名轎班男子，躲於防火巷內吸食毒品助興。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俗話說「舉頭三尺有神明」，竟還有人膽敢在神明面前違法，以為躲在神明遶境隊伍裡吸毒就會獲得庇佑？台南市警六分局員警，於5日廟會繞境勤務逮到兩名轎班男子，元宵節參加廟會扛轎活動，竟趁神明遊行隊伍集合出發前，躲於防火巷內吸食毒品助興，擔服廟會勤務之巡佐及女警一眼發現，立刻上前逮個正著。





台南市南區主母娘娘遶境，於5日元宵節沿著大馬路遊行，敲鑼打鼓聲好不熱鬧，轄區市警六分局為維護治安及交通順暢，編排有警力維護隊伍秩序。年後立即查獲強盜案之鹽埕派出所女警呂家如，擔服這次廟會勤務安全維護工作，卻發現廟會隊伍中有兩名轎班人員，躲於防火巷內鬼鬼祟祟，顯得行徑相當詭異，即會同巡佐溫源財上前查看，立即發現兩名男子手持K菸準備吸食，當場查獲愷他命毒品0.58公克及K菸兩支，兩嫌坦承正要吸食K菸來助興，以為神明遊行隊伍沒有人會來盤查，卻還是漏了餡。





法網恢恢，疏而不漏，警方擔服廟會安全維護勤務，認真執行勤務且絕不容許違法的事情發生，2名拉K男以為可以躲在神明遊行隊伍裡可躲過追查，卻不知做壞事終究是無法獲得神明庇祐的，還是遭警方依毒品罪嫌送辦。