機車狂亂竄鬼切！廟會遶境激怒在地人慘了　宮廟收70張罰單金額曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄路竹一間宮廟日前舉行廟會遶境，但現場頻傳亂象，多部機車無視交通法規，不戴安全帽在馬路上亂竄鬼切，引來爭議。對此，警方表示，針對廟會期間交通違規行為，以及未依規定戴安全帽等，已依法告發，總計告發70件，罰鍰金額達3萬7000元。

▲機車狂違規，還在路上亂竄鬼切！廟會遶境激怒在地人。（圖／翻攝社會事新聞影音）

路竹一間宮廟12月3日、4日連續2日舉行民俗遶境活動，事前也已提出路權申請並經核准，但在廟會期間卻頻爆亂象。根據網友拍下的現場狀況，現場有多部機車駕駛未依規定戴安全帽，在馬路上擅自鬼切亂竄，多部貨車車斗也載滿人行駛於馬路上，引發抨擊。

▲▼廟會遶境激怒在地人慘了，宮廟狂收70張罰單金額曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

對此，湖內分局表示，在路權審查協調會中，已事先告誡主辦單位，活動過程務必遵守相關規定，勿滋生事端及遵守道路交通安全規則。

警方於執行廟會遶境活動交通疏導過程，對交通違規行為蒐證，另對於民眾檢舉騎乘機車未依規定戴安全帽、機車未依規定車道行駛交通違規案件依規定審查，違規屬實依法告發，總計告發70件。

警方進一步統計，12月3、4日兩日騎乘機車未戴安全帽告發50件、機車未依規定車道行駛告發20件，總罰鍰金額3萬7000元。另有關其他違規部分，也將依據蒐證畫面逕行舉發。

湖內警察分局長蔡鴻謀呼籲，警方尊重廟會文化，依法保障遶境安全，對於其他用路人交通安全也一樣注重，請用路人上路時遵守道路交通規則，確保交通安全。