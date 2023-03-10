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大家一起當女王！網友寵自己還不夠　曬單推坑拿優惠再賺隱藏好康

消費中心／綜合報導

早上外出忙工作，下班後再趕著接小孩、煮飯做家事，夾在工作、婚姻與家庭之間，職業婦女總是忙碌得一天24小時不夠用，雖然現代女性在各方面都能獨當一面，但再忙也不要忘了寵愛自己，保持自信魅力，用愉悅心情從容享受生活。而3月份除了有大家熟知的婦女節，感謝女性在社會各領域的貢獻，更有一票姊妹網友在這個特殊節日加倍對自己好，大方出手清空購物車，曬單刷起來慶祝，大喊「大家一起當女王」、「女王就是在呼喚妳啊！！」、「女王節要下單繼續買囉」。

上個月情人節、這個月婦女節，無論什麼日子，不同年齡階段女生都要做自己的女王，想入手看了好久的保養品、名牌包，或是享用一頓大餐美食，不用找理由來忍痛放棄，因為討自己歡心最重要，最近電商平台、賣場打出「女王節」口號，祭出各種限定促銷力挺女性朋友，解放荷包又不怕大失血，就有網友說，「都叫女王節了，就想說那對自己好一點，來買一點保健品和生活必需品好了」，看到momo購物網用mo卡還有10%，趁著優惠終於入手以前一直很想買滴雞精，好好幫自己補一下。

這名網友在《momo網購好物交流》臉書社團發文分享戰利品清單，其中買了享食尚常溫滴雞精，因為看到包裝特別寫到有18種胺基酸和膠原蛋白，喝起來口感不會過濃覺得很腥，一盒有27包，在momo站上特惠賣2,550元，現在搭配活動扣掉10%mo幣，只要2,295元，可以再省一些，因此最後決定下訂。除了大呼「很划算！」，如果買兩組，金額剛好達到指定門檻，可以登記送200mo幣和登記抽airpods3，推薦可以和同事或家人揪團一起買。

momo網購好物交流（圖／momo提供）

▲享食尚滴雞精現在活動價相當優惠，受到網友們討論。（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

除了滴雞精，她順便把家裡剛好吃完的維他命C、要補貨的ARIEL洗衣膠囊一次買齊，像是在momo上面逛到力度伸發泡錠這幾天有特價，維他命C發泡錠3盒一組只要1,674元，可以吃三個月，一個月換算下來僅558元，不但有滿額現折活動，還有野餐墊、大浴巾、保溫杯好禮三選一，買再送贈品，讓她覺得很超值，「我這次拿到的贈品是浴巾，還蠻好摸的」，而會選擇發泡錠的原因，主要就是方便，「有時候就是想喝有味道的東西，這種時候把發泡錠丟到水杯裡就可以補充維他命C、D和鋅，不用吞很多保健品還會忘記哪個吃了哪個沒吃」。

momo網購好物交流（圖／momo提供）

▲力度伸 維他命C發泡錠只需要一錠加到水裡就能補充維他命C、D和鋅，相當方便。（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

另外，momo本月主打ARIEL洗衣精下殺4折起，指定商品滿999折100，其中看到ARIEL抗菌洗衣膠囊兩袋共112顆限時活動特價，對於精打細算的原PO來說，看到後眼睛為之一亮，趕快趁著活動期間購入，還不忘推坑大家有需要的話快下手，「應該算是近期的低價，上次這麼便宜還是12月，一顆算下來7塊多（我是數字控很愛算平均多少錢哈哈）」。

momo網購好物交流（圖／momo提供）

▲超夯的ARIEL洗衣膠囊深受網友喜愛，每每有優惠活動都會吸引網友們爭相購買。（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

看到原PO這樣買，其他人也紛紛加入這波女王行列，「剛才已經盡情狂野的買起來，買到爆～收到貨再來刷版」、「高額回饋，實在太誘人了！」、「領完薪水...荷包終於有一點...現在只好繼續清空～」、「再來挖挖看有什麼好物」，尤其3/12前在momo不限金額下單，登記即可抽三星新款旗艦機，有機會把Galaxy S23 Ultra（12G/512G）、Galaxy Z Fold4（12G/256G）帶回家，且鎖定每天特定時段可搶momo幣和折價券，到時買生活用品、美妝、精品、3C家電很好抵用。

momo網購好物交流（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

▲momo網購社團限定女王節曬單抽mo幣。（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

而想更精明賺到momo隱藏回饋的話，建議一定要加入《momo網購好物交流》社團，上面不定時開放抽mo幣、抽好禮等社員才享有的限定福利，目前就有兩大活動正在進行中，3/8～3/31參與女王節曬單加碼，圖文分享商品使用經驗可抽$150 mo幣，若是分享指定品牌再抽$500 mo幣+$750 mo幣；即日起至3/15「米的一百種吃法」曬單活動，分享自己在momo買的好米及各式各樣創意米料理，即可抽$300 mo幣。網友們不只曬好物，同時提供真實心得及省錢購物小撇步，可以搶先得到第一手momo優惠與祕密賣場，是不少內行網購族必逛的社團。

https://momo.dm/mmmnme 進入社團了解更多！

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