竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

▲竹山秀傳醫院於婦女節舉辦「花獻女神」活動，呼籲重視性別平權、婦女健康。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院於3月8日國際婦女節舉辦「寵愛婦女GO健康」活動，並配合竹鹿婦女中心，同步安排「花獻女神」贈花活動與性別平等、器捐、癌症防治宣導、及骨質密度檢測，以實際行動向女性表達感謝，也希望喚醒社會大眾對婦女權益及性別平等的重視。

根據國健署統計報告，60歲以上人口中有16%患有骨質疏鬆症，其中80%是女性，且女人從35歲後骨質開始逐漸流失，到更年期開始因雌性激素分泌急速降低，流失速度遽增；竹山秀傳副院長沈德群表示，婦女骨本越消耗，越容易造成脊椎壓迫性骨折等問題，因此骨質密度的檢測是婦女健康重要指標。

竹山秀傳醫院昨天也推出「腰椎骨質密度檢查」及「髖關節骨質密度檢查」專屬檢查項目，只要符合以下3項資格之一即可參加專案：

1、適逢秀傳體系50周年慶，凡62年次（年滿50歲）出生之女性；2、生日民國年月日中有3或8之女性；3、3月8日當天執行5癌（口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌）之一篩檢的女性；竹秀醫院提醒參加民眾出示身分證、健保卡，或五癌篩兌換券，即可享有380元專案優惠。