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國際婦女節　桃園表揚10名獲選112年傑出女性公務員

▲桃園表揚10名獲選112年傑出女性公務員

▲桃園市長張善政表揚10名獲選112年傑出女性公務員。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政於今(3月8日)國際婦女節，於市政會議中表揚「桃園市政府112年傑出女性公務員」表示，市府傑出女性公務員由各機關推薦，今年共有25名同仁參加選拔，經過嚴謹的審議過程，最後採無記名方式票選出10位傑出女性公務員，獲選者特別頒發每人一座客製化公仔獎牌及5,000元禮券，並核給公假3日，以示肯定。

桃園市政府112年傑出女性公務員共計10位，包括社會局科長劉彥伶、勞動局科長陳秋媚、都市發展局科長郭蕙萍、觀光旅遊局科長王修怡、人事處科長蘇美嘉、龜山地政事務所主任王蕙蕙、養護工程處主任秘書顏淑芬、刑事警察大隊偵查員林于婷、警察局中壢分局警員陳羚婕及海岸管理工程處科長王雅慧。

社會局科長劉彥伶創新推動新住民防疫資訊平權措施，並首推「桃園社區認證計畫」；勞動局科長陳秋媚率先全國執行外籍移工「固安計畫」，首創全國跨區域一站式生育服務平臺，創新提案「移工地圖」也榮獲點子獎。

都發局科長郭蕙萍推動鐵路地下化工程，完成大湳保一營區周邊土地開發及配合桃園航空城等區徵案，並執行中路車站周邊及平鎮高中南側土地整體開發案；觀旅局科長王修怡推動桃園金牌好棧、民宿管家學校，並完成國慶晚會在桃園、桃園萬聖城、桃園跨年晚會等重大專案；人事處科長蘇美嘉109及111年向行政院爭取增加編制員額，研議指標分配各機關，而111年主辦行政院人事行政總處人事業務績效考核，更榮獲直轄市政府組第2名。

龜山地政事務所主任王蕙蕙首創地政戶政稅務聯合工作站，並連續4年獲內政部地政業務督導考評全國優等，105及111年也榮獲國家發展委員會機關檔案管理「金檔獎」；養工處主任秘書顏淑芬推動本市全面換裝節能路燈案，榮獲財政部第20屆民間參與公共建設金擘獎，110年公共設施管線資料庫管理供應系統考評榮獲特優，名列全國第一。

刑事警察大隊偵查員林于婷協助民眾追返境外遭詐騙款項，並於疫情期間偵辦多起疫情脫管事件，偵辦模式受警政署肯定；警察局中壢分局警員陳羚婕處理多起家暴、兒少保護、性侵害及性騷擾等婦幼保護案件，並積極與社政、衛政、教育等單位建立跨網絡合作，有效防範婦幼案件發生；海管處科長王雅慧推動成立桃園第一座草漯沙丘地質公園，積極推廣海洋環境教育，榮獲第8屆桃園市環境教育獎特優，以及第二屆TSAA台灣永續行動獎銅獎。

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