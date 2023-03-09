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換季保健！東森購物「鋅C望」全家熱賣中　加碼三重好禮回饋

東森購物「鋅C望」（圖／東森購物提供）

▲東森購物「鋅C望」在全家便利商店上架販售中，每包售價128元，一包3公克含有維生素C和鋅兩大營養素，打造雙重保護力。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

下周倒春寒！根據中央氣象局預報，下周一氣溫急降，最低12度。中醫養生有「春捂秋凍」的說法，因為春天忽冷忽熱溫差大，容易感冒，因此初春時節仍應適當穿得保暖，可減少常見的呼吸系統傳染病的發生，並增強自身的防禦和抗病能力。尤其面對新冠疫情逐步走向流感化、輕症化，從體內提升保護力更是重要的一環，東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」含有高濃度的鋅與維他命C，不僅有助提升免疫力，還能夠減輕疲勞感。

春季養生，提高免疫力最為關鍵。中醫觀點認為，春天早晚溫差變大，人體腠理與毛孔開始變得疏鬆，從而導致身體抗寒能力減弱，還可能使人體防禦功能進一步被摧毀。「鋅C望」一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬。衛生福利部建議每人每天基本攝取維生素C劑量為100毫克，維生素C可抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病。「鋅」亦是維持人體健康不可少的礦物質，有助保持免疫系統強壯。根據國健署建議，男性每日需攝取15毫克，女性每日12毫克，醫師表示，鋅補充劑或含片常用於治療感冒或呼吸系統疾病，有研究發現，兒童上呼吸道感染時，補充足量鋅可縮短病程、減少病毒數。

大江生醫指出，根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文皆提到「維生素C加鋅」可以強化免疫系統，「鋅C望」當中還添加2019瑞士日內瓦國際發明展獲得銅牌獎的紫花香茅萃取物作為營養補充，包裝易於攜帶和使用，只需將一包「鋅C望」加入200毫升的水中攪拌均勻即可滿足一天所需能量，有助調節生理機能。

東森購物「鋅C望」（圖／東森購物提供）

▲▼「鋅C望」包裝易於攜帶和使用，只需將一包鋅C望加入200毫升的水中攪拌均勻即可，滿足一天所需營養素。

東森購物「鋅C望」（圖／東森購物提供）

「鋅C望」在全家便利商店全面販售中，透過全家便利商店的經銷通路，更便利地進入消費者的生活中，讓每一個人都能輕鬆補充營養，照顧身體健康。「鋅C望」每盒3包售價128元，現在買還能拿好禮回饋，只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加「東森在全家，揪你參一咖」三重好禮活動，第一重即買即回饋東森幣128枚，第二重日日抽出20名送保濕卸妝膏，第三重月月還有機會抽萬元提貨券，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至112年4月7日止。

東森購物「鋅C望」（圖／東森購物提供）

▲東森購物「鋅C望」在全台全家便利商店熱賣，只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動。

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關鍵字：

東森購物大江生醫鋅C望保健品免疫力

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