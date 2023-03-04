全台蛋荒這裡「送雞蛋」！吃美食、遛毛孩、買爆特價品超划算

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全台蛋荒東森廣場「送雞蛋」！吃美食、遛毛孩、買爆特價品超划算

▲東森廣場好事「蛋」生快閃活動　四千顆蛋回饋給新舊會員。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄)

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲中和美食休憩新場域「東森廣場」於3/4、5舉辦「好事蛋生」快閃送雞蛋活動。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

全台正值缺蛋危機，但民眾只要在今（3/4）、明（3/5）兩天到東森廣場參加「好事蛋生」週末快閃限定活動，就能獲贈雞蛋get日常小確幸！東森集團總裁王令麟一直以提供大眾及會員更好的服務體驗、回饋消費者為己任，去年底特別斥資上億元於東森購物中和總部大樓一樓打造了全新複合型商場「東森廣場」，一開幕就吸引眾多明星藝人及民眾前往享受多元化的生活服務。占地870坪空間除了有各式人氣餐飲、販售東森購物嚴選商品，還與全家便利商店合作打造第一間寵物複合門市，同時整合動物醫院的服務，天天滿足民眾生活所需。

東森購物彭鴻珷總經理表示，東森農場一直以來與農委會緊密合作，提供許多優質農產品供民眾選購，面對缺蛋問題，農委會持續努力因應，祭出「禽舍重建補助、智慧永續設備導入、雞糞處理資源化、投資補貼」等四大措施，不僅要從源頭改善，也打算向澳洲買蛋，雙管齊下解決蛋荒。對此，東森集團當然也要善盡企業責任，彭鴻珷總經理受訪時說明，「秉持著不干擾市場供應的原則，我們向彰化和嘉義友好配合的蛋商，一點一點慢慢搜集了共4000顆雞蛋，透過『好事蛋生』活動敦親睦鄰」。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者李毓康攝）

▲在政府努力解決缺蛋問題時，東森購物彭鴻珷總經理認為企業也可以身作則，像東森集團就特別在不影響市場前提下，向蛋商搜購雞蛋舉辦活動回饋會員。

今3/4（六）明3/5（日）兩天民眾只要至東森廣場參加「LINE@新好友禮」、「消費滿額禮」兩大限定活動，當日新綁定會員+當日不限金額消費發票，就送雞蛋5顆；老朋友出示LINE@會員條碼，憑當日消費發票累積滿額500元，也送雞蛋5顆。活動期間每人限領乙次，因為數量有限、送完為止，不少今日在東森廣場吃飯採購的民眾直言「太幸運」，拿到雞蛋更是興奮呼叫親朋好友一起參與。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森廣場「好事蛋生」活動，只要加入廣場line會員並消費滿額，或是舊會員消費滿額，憑發票就能換到雞蛋。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

另外，許多人是事先透過新聞報導得知東森廣場這週末六日有「好事蛋生」活動，特別攜家帶眷前來用餐，並加入成為東森廣場新會員，有民眾經現場工作人員順利引導換蛋成功後表示，「家裡剛好剩兩顆蛋，附近超市也買不到蛋，今天來換到雞蛋很開心」，更有民眾因一次順利換到20顆雞蛋笑得合不攏嘴。也有已是東森廣場的會員表示，就住附近而且家人愛吃港式排隊名店「點八號」，因此常常來消費，「吃完美味的港點又可以換蛋，今天收穫滿滿」。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森廣場「好事蛋生」快閃活動，現場換到雞蛋的民眾都相當開心。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

今東森廣場現場除了有絡繹不絕的排隊換蛋民眾之外，美食區在用餐時間人潮同樣川流不息，因聚集了港式點心人氣餐廳「點八號」，以及沅保奶茶、日春木瓜牛奶、千石家、草地町等多家餐飲名店，還有號稱全台最難訂的爆紅牛肉麵店「門前隱味」的副品牌「一星名店－人生的咖哩味」首家門市，5個吧台座席已預訂到6月，另提供外帶的咖哩便當，都讓東森廣場成為民眾慕名而來的最新美食打卡夯點。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲星級名廚港式點心專賣店「點8號」是東森廣場的人氣餐廳。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森廣場擁有多種美食供民眾選擇，還有其他地方找不到的名店門市（下圖）。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動,門前隱味副品牌「一星名店－人生的咖哩味」。（圖／記者李毓康攝）

東森購物彭鴻珷總經理表示，「現在的消費者需要什麼，我們平台的責任就是供應消費者他們所需要的。」因此東森廣場不光舉辦換蛋活動、規劃應有盡有的特色美食區，還引進了全家便利商店，其中開設「FamiSuper超市店」，在小坪數超市中就能採買到生鮮食材、即食調理冷凍品、日韓進口調味醬料與多款紅白酒等商品。家有毛小孩的民眾更是便利，東森廣場與東森寵物店複合並設，不僅提供各式各樣貓犬寵物用品，如果逛店累了，還能與毛孩坐在一旁的廣場咖啡座位區休憩，東森廣場內也設有慈愛動物醫院和東森寵物美容，有關毛孩的一切需求通通一站式滿足。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動,全家FamiSuper超市店。（圖／記者李毓康攝）

▲東森廣場開設「FamiSuper超市店」，方便住在附近的民眾採買日常所需。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動,東森寵物店。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森廣場提供寵物包括飲食、美容、醫療等各種服務。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動,東森寵物店。（圖／記者李毓康攝）

3/4、5兩天來到東森廣場不光吃喝喝、換雞蛋，同步舉辦的「花車特賣活動」也是一大亮點，商品最低10元起，消費滿500元贈晶華酒店集團沐蘭旅行沐浴組！有料理之王料理包（黑椒牛柳、精燉豚肉、和風咖哩雞口味）只賣39元、「犇」和牛滷肉每包99元、西班牙頂級橄欖油每瓶99元、阿一鮑魚紅燒半筋半肉牛肉麵也僅賣99元。花車特賣商品還包括來自紐西蘭原裝進口頂級A2鮮乳冰淇淋（布朗尼、野莓口味），曾獲得紐西蘭冰淇淋大賽金牌，原價四入1200元，特價單個135元；東森康乃馨涼感保養衛生棉、Strawberry益菌棉任選三包105元。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森廣場限時兩天花車特價下殺，商品有料理之王料理包（上圖）、衛生棉、紐西蘭進口冰淇淋（下圖）等。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

另外，PUMA夏季男女裝每件只要269元、Columbia哥倫比亞OmniHeat立領外套1990元 (原價3980元)；憲哥代言JACKY WU二合一防水藍芽喇叭（兩入一盒，橘、綠、藍、紫4色）990元（原價2000元）等眾多日常用品超值下殺幫民眾省很大，快趁著週末好天氣到東森廣場享受美食、溜溜毛孩，開心搶優惠的同時把珍貴雞蛋一起帶回家。

▲▼東森廣場好事「蛋」生週末快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

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