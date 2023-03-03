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K＆Q直播界奇葩　KING于哥30年服裝功力創造年收7億

K&Q直播（圖／K&Q提供）

▲K&Q服飾是由老闆KING于哥和闆娘Queen夫婦所創辦，去年創下近7億元營業額。（圖／K&Q服飾提供）

消費中心／台北報導

K&Q服飾是由氣場超強的老闆KING于哥和神似混血名模的闆娘Queen夫婦所創辦，兩人堪稱台灣直播圈的神鵰俠侶，去年更是創下近7億元營業額。KING于哥擁有30多年經營服裝的經歷，對於各種服裝工廠、品牌、 材質、價格等一清二楚，談起做直播的原因，他表示，其實自己原本已經退休，因為女兒喜歡看直播，因此和他打賭，如果他的服裝也能在直播做得起來，女兒就用認真讀書回報。沒想到開玩笑的約定，從此開啟了ZP服飾的成王之路，也創造了K&Q的人生巔峰。

KING于哥運用過去在服裝的經驗，聯繫了很多服裝工廠，且是替知名品牌代工的大工廠，把工廠多做的零散件數衣服，或驗收有百分之一的瑕疵遭品牌退的剪標衣服，全數收回後再直播銷售，讓消費者買到物超所值的服飾，例如高品質黑色絨毛外套，只賣1,680元，不僅價格優惠，還含運費、免刷卡手續費，此外，ZP所銷售的小香風女生套裝外套，也只要788元，讓KING于哥的服裝直播一砲而紅，在2022年創下了7億營業額。為了把更好的服務回饋給粉絲朋友，特別與東森合作推出一系列美妝保養品。

K&Q直播（圖／K&Q提供）

▲KING于哥因為女兒喜歡看直播而投入，從此開啟ZP服飾的成王之路，也創造了K&Q的人生巔峰。（圖／K&Q服飾提供）

K&Q直播（圖／K&Q提供）

▲老闆KING于哥身穿高品質黑色絨毛外套，只賣1,680元，價格優惠還含運費，免刷卡手續費。（圖／K&Q服飾提供）

K&Q直播（圖／K&Q提供）

▲KING于哥直播拍賣的服飾，都是替知名品牌代工的大工廠的零散件或剪標衣服，讓消費者買到物超所值的驚艷感。（圖／K&Q服飾提供）

東森集團行銷執行長王世均表示，KING于哥非常海派、阿莎力，可以不賺，也要讓粉絲買得開心，所以常常告訴粉絲，衣服保證好看又便宜、都是限量，所銷售的衣服款式從一件到十來件都有，不但吸引粉絲搶標，由於錯過的話，顏色就沒有了，還會請粉絲搶先下單。

為了瞭解KING于哥賣衣服的銷售魅力，王世均觀看直播，只看了半小時，不知不覺跟著下單買了七件衣服，準備送給女兒和媽媽，特別是送給女兒Dora的螢光色羽絨外套，身高175cm的Dora今年17歲，已經頗有名模媽媽洪曉蕾的架式，服裝需要特別尺寸，像KING于哥銷售的這款搶眼螢光色長羽絨外套，只要1,680元，另外買來送給媽媽的小香風外套，也只要788元。王世均大推，K&Q的服飾銷售直播，真的是貨好質精，直播內容精采萬分，相信K&Q的圈粉功力和帶貨實力，非常期待雙方未來的合作。

K&Q直播（圖／K&Q提供）

▲東森集團行銷執行長王世均送給女兒Dora的螢光色羽絨外套，只要1,680元。（圖／東森集團行銷執行長王世均提供）


 

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