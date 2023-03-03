　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森料理包5分鐘上桌　「全家」春日優惠降價熱賣中

東森購物料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲料理之王主廚施捷夫、香料女王黃晶晶分別推薦黑椒牛柳及和風咖哩雞兩種口味，現正在全台全家便利商店熱賣中。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

春日在家安心食補，只要5分鐘輕鬆上桌，現在到巷口的全家便利商店就可以買到超美味的牛雞雙口味東森料理包。由台菜廚神阿發師之子－施捷夫推薦的「料理之王」黑椒牛柳口味，2022年榮獲食品界的米其林「iTQi」二星美味風味絕佳獎章，以特製黑胡椒醬，搭配蔬菜獨特的甘甜，牛柳鮮嫩多汁，微辣的醬汁搭配上黑胡椒的香氣，芳香四溢，是家家戶戶的下飯良伴，每一口都充滿著闔家幸福的好滋味。

香料女王黃晶晶主廚推薦的和風咖哩雞口味，以上選台灣雞腿肉與日本獨特調味技術，佐以 Q 脆馬鈴薯、綿密香甜的紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成。使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。兩位主廚也大讚東森料理包採用台灣優良的農特產品食材生產製造，擁有世界級品質FSSC22000 食安保證，是最安全、最安心、美味最滿分的料理包，現在只要到全家便利商店，兩種口味一次滿足，在家自煮方便美味又安心。

東森購物「料理之王」黑椒牛柳與和風咖哩雞口味料理包，正在全台全家便利商店熱賣，每種口味3盒售價169元，買一組獲得東森幣199枚，買兩組獲得398枚，安心美味實惠CP值高，在家也能享有米其林星級美味料理。另外，只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重即買即回饋199枚東森幣、第二重日日抽森美妍卸妝膏，第三重 月月抽東森購物萬元提貨券，活動至4月7日（五）23:59止。

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲活動期間在全家便利商店店鋪購買東森任一項指定商品，包括Marine Star鋅C望粉狀食品、東森寵物毛骨力、料理之王黑椒牛柳、料理之王和風咖哩雞、Strawberry益菌棉，掃描盒內QRcode，可參加消費登錄享三重好禮。

ET快訊
快訊／陳冠霖怒揭離婚真相　鄭仲茵回應了
獨／炎亞綸捐蛋！　過程意外救出火災受困阿公
台灣大媽「希臘搶房卡」羞辱團員　巨雷舉動全曝光！還嫌空姐醜
用冰勺舔食冰淇淋！棒球隊新聞「傳回南韓」　當地網友反應曝
陳冠霖不忍了！　公開離婚鄭仲茵真相
台中人超嗨！　9.5萬坪「台灣最大購物城」年底動工
洲際棒球場全翻新！　新面貌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有兩天！東森廣場「送雞蛋」週末快閃　同步花車特賣最低10元起

全聯女神節限時下殺！優惠碼最高折225　哈根達斯倒數3天又爆殺

東森料理包5分鐘上桌　「全家」春日優惠降價熱賣中

東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推！比手搖還夯

鐵觀音生巧捲必吃！全聯「春茶賞」新推6款甜點　茶包買1送1

超商喝得到龜記！獨家復古味「楊桃綠茶」來了　限時只要27元爽喝

睽違2年！超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了　加生乳特濃版必吃

五桐號、梁社漢排骨買1送1！　Uber Eats「3月優惠碼」一次看

不限冷熱！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

只有兩天！東森廣場「送雞蛋」週末快閃　同步花車特賣最低10元起

全聯女神節限時下殺！優惠碼最高折225　哈根達斯倒數3天又爆殺

東森料理包5分鐘上桌　「全家」春日優惠降價熱賣中

東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推！比手搖還夯

鐵觀音生巧捲必吃！全聯「春茶賞」新推6款甜點　茶包買1送1

超商喝得到龜記！獨家復古味「楊桃綠茶」來了　限時只要27元爽喝

睽違2年！超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了　加生乳特濃版必吃

五桐號、梁社漢排骨買1送1！　Uber Eats「3月優惠碼」一次看

不限冷熱！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

幫「金錢豹」等業者隱匿22億營業額　檢方164萬字起訴國泰洋酒老董

罕藥預算「未執行」6年達35.8億　民調高度支持健保積極給付新藥

明道大學爆欠薪2個月　教部：3／9前發放「否則予以裁罰」

只有兩天！東森廣場「送雞蛋」週末快閃　同步花車特賣最低10元起

輻射冷卻發威！低溫又崩跌探10度↓　「最冷時間出爐」　

黃德清未因恩恩案下台、爆外遇才請辭　她曝關鍵差別：傷侯友宜2024

《全動法》擬16歲造冊控言論惹議　藍委籲團結挺林明溱阻惡法

去年台東縣岸際擱淺綠蠵龜　恆春後壁湖保育沙灘3日野放回大海

高中木聯／延長賽驚奇大逆轉　普門闖冠軍戰洪榮宏感動落淚

陳冠霖怒「醜化生父」20年等電話見小孩　鄭仲茵冷嗆反擊「歡迎調閱」

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

消費熱門新聞

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

麥當勞新菜單停賣9大品項！

摩斯推廣APP送紅茶！炸雞睡袋曝光

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

銅板價限時搶　50元吃漢堡王小華堡　

Uber Eats「3月優惠碼」一次看

讓心測看出你的「壓力指數」

超商獨家限時販售「巨大品客洋芋片」

1元吃茶葉蛋！全台通路優惠懶人包

速食店連13天「2大品項買1送1」

超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了

鐵觀音生巧捲必吃！全聯茶包買1送1

咖啡控快囤！全聯濾掛咖啡買1送1

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

更多熱門

相關新聞

東森購物Strawberry益菌棉　限時促銷熱賣

東森購物Strawberry益菌棉　限時促銷熱賣

東森購物研發推出「Strawberry益生菌衛生棉」特別添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，淡淡的草莓香味及粉色包裝，上架銷售以來深受女性喜愛，從青少女到輕熟女都愛用。全家便利商店通路全面販售中，2包裝特價99元，現在買還能參加三重好禮回饋活動，買越多中獎機會越大。

超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了

超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

全家APP沒有回應卡半天！業者回應了

全家APP沒有回應卡半天！業者回應了

吳宗憲吐Sandy近況：她肚子現在很大了

吳宗憲吐Sandy近況：她肚子現在很大了

關鍵字：

東森購物料理之王料理包黃晶晶施捷夫全家

讀者迴響

熱門新聞

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

更多

最夯影音

更多
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面