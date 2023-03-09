　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

估勞保基金2028年破產　國民黨團提修法：中央每年撥補1千億

▲國民黨團9日「感謝陳揆納藍營建言，但說好的勞保改革別跳票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團9日「感謝陳揆納藍營建言，但說好的勞保改革別跳票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁本周宣布，明年將編列1000億元撥補勞工保險基金預算。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（9日）在記者會上感謝陳建仁採納國民黨團政見，但曾也指出，若民進黨政府仍無改革作為，每年政府至少必須撥補1000億到1500億元，才能減緩勞保黑洞繼續擴大，因此國民黨團提出《勞工保險條例》第69條修正草案，中央政府需每年撥補1000億元，確保勞工權益。

國民黨團9日舉行「「感謝陳揆納藍營建言 但說好的勞保改革別跳票」記者會，曾銘宗指出，根據勞動部委外精算報告，在2023年勞保收入小於支出，開始出現缺口，今年缺口達600億元，2024年缺口1054億元、2025年缺口1162億元、2026年缺口1663億元、2027年缺口1898億元、2028年勞保基金破產，基金餘額為-1267億元，缺口高達2363億元。

曾銘宗說，分析2013年到2022年勞保基金10年來的變化，請領人數從49.7萬人，增加到159.7萬人，10年增加110萬人，成長3.2倍。請領年齡增加0.16歲、投保年資增加2.48年、投保薪資增加2875元、請領金額增加2950元。

對於陳建仁回應國民黨團提出的政見，明年將撥補勞保基金1000億元，曾銘宗表達感謝之意，但曾也表示，若民進黨政府仍無改革作為，為減緩勞保黑洞繼續擴大，每年政府至少必須撥補1000億元到1500億元，因此國民黨團提出《勞工保險條例》第69條修正草案，「為維持勞工保險財務穩健，在政府未提出改革方案完成立法前，中央政府需每年撥補1000億元，確保勞工權益」。

黨團書記長謝衣鳯表示，根據2021年勞保精算評估報告、2023年度中央政府總預算案總說明，勞保潛藏債務在2020年12月31日為10兆2876億元、2021年10兆8194億元，勞保潛藏債務不但超過11兆元，一年還以增加5千億元加速累積，勞保債務狀況嚴重惡化。

謝衣鳯說，再根據勞動部勞保投保人數統計表，目前全國勞保人數達1千萬人以上，當勞保財務惡化之下，政府除了撥補1000億元以外，當務之急必須檢討勞保財務結構。

謝衣鳯強調，勞保收支缺口逐年擴大，政府在2020年開始，每年僅撥補200億元、300億元，根本是杯水車薪，無法補救惡化的勞保財務清況。國民黨團感謝陳內閣傾聽國民黨團建言，願意在明年撥補1000億元到勞保基金，但更希望能夠傾聽國民黨團建言，盡速改善勞保財務結構，讓勞保不再持續惡化。

ET快訊
換中職新人王被打爆！　投手教練解釋調度
士兵人間蒸發！　父急飛金門轉搭海龍快艇登島尋兒
館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」！　照片傻眼
相驗結果曝！男屍詭掛海上風電基座　高大成：活活被曬死
安排心理師協助鄧愷威　餅總：全力幫他調整
林襄又瘦了！　啦啦裙鬆一圈「真實體重曝」
快訊／10個兩岸定期航點恢復！　包含廣州、深圳、杭州

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩岸、外交能力遭質疑成2024弱點？　侯友宜：新北市有它的角色定位

回顧國民黨布局「換柱」最慘痛　賠了朱立倫至今仍難再起

天守閣的意外亮點！台日市長人氣差很大　陳其邁爆棚⋯他傻眼

羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

曲目「鄭明析交響詩」！徐巧芯爆攝理教週日將公演　籲北市府多注意

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」周邊　跨海征服日議長　

同台頻提「中央地方齊合作」　陳建仁視察社宅讚：不能沒有新北市府

估勞保基金2028年破產　國民黨團提修法：中央每年撥補1千億

陸委會：明恢復兩岸10定期航點　含廣州、深圳、杭州、福州等

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

陳零九被爆曖昧篠崎泫才分手　3女星同時發文批「狐狸精」！

兩岸、外交能力遭質疑成2024弱點？　侯友宜：新北市有它的角色定位

回顧國民黨布局「換柱」最慘痛　賠了朱立倫至今仍難再起

天守閣的意外亮點！台日市長人氣差很大　陳其邁爆棚⋯他傻眼

羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

曲目「鄭明析交響詩」！徐巧芯爆攝理教週日將公演　籲北市府多注意

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」周邊　跨海征服日議長　

同台頻提「中央地方齊合作」　陳建仁視察社宅讚：不能沒有新北市府

估勞保基金2028年破產　國民黨團提修法：中央每年撥補1千億

陸委會：明恢復兩岸10定期航點　含廣州、深圳、杭州、福州等

孕婦長菜花拒就醫！約砲男話術「嘿咻換藥」信了　告性侵26次慘敗

南韓學者爆「醫師、檢察官暗中協助鄭明析」　台灣攝理教發聲了

他不考公職「做水電工」！家人氣瘋...網反讚爽歪：轉國營高分過

強化資安！金管會：重大事件未揭露　最重罰500萬

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

【廣編】為女性應援！李毓芬國際婦女節發表新影片：一起#EmpowerHer

大元曝單親「沒感受過父愛」　屈中恆一暖舉她爆哭：謝謝爸！

大谷翔平先發投手扛第3棒　日本戰中國先發陣容出爐

從小被祖父母養大　女DNA檢測找生父意外發現「母被性侵真相」

桃園房價凹陷區現「旋轉大樓」　開價4字頭鎖定換屋客

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」鍾沛君：爽啦！

快訊／金門二膽島1上兵今早失聯　陸軍至今找不到人

防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

蔣萬安撂話：絕不容許黑道肆意橫行

國民黨大亂鬥　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗

恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

賴清德不建議議員選立委！徐巧芯一句酸爆

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

中華隊首戰慘敗！　朱立倫深夜信心喊話

親中領導人讓台灣避戰？律師搖頭了

蔡英文見麥卡錫！她推測：與烏克蘭戰場有關

陸戰隊搞丟2件T91步槍「槍機」！　自主移送司法偵辦

分析／黃健庭「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

更多熱門

相關新聞

小三通復航拋善意！　政院：加速兩岸交流

小三通復航拋善意！　政院：加速兩岸交流

考量疫情已趨緩，行政院長陳建仁9日在例行院會表示，請各相關機關持續就恢復兩岸空運航點進行評估及規劃。而日前陳建仁才在立院稱陸方對開放團客進出已釋出善意，是「口惠不實」，如今卻研擬放寬，行政院發言人羅秉成說，台灣疫情控制得當、疫苗施打運動推廣好，在此前提下，考量兩岸相關互動因素，這是台灣提出的善意回應，希望能協助兩岸交流。

怒了！　陳建仁斥黑道公然挑戰公權力：加強盤查掃蕩

怒了！　陳建仁斥黑道公然挑戰公權力：加強盤查掃蕩

郭台銘將是藍2024總統人選？　國民黨團：前提是黨內有共識採徵召

郭台銘將是藍2024總統人選？　國民黨團：前提是黨內有共識採徵召

恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

民進黨「誠信條款」具策略性　國民黨團：將檢驗綠民代落跑案例

民進黨「誠信條款」具策略性　國民黨團：將檢驗綠民代落跑案例

關鍵字：

國民黨團曾銘宗謝衣鳯陳建仁勞保基金

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面