估勞保基金2028年破產　國民黨團提修法：中央每年撥補1千億

▲國民黨團9日「感謝陳揆納藍營建言，但說好的勞保改革別跳票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁本周宣布，明年將編列1000億元撥補勞工保險基金預算。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（9日）在記者會上感謝陳建仁採納國民黨團政見，但曾也指出，若民進黨政府仍無改革作為，每年政府至少必須撥補1000億到1500億元，才能減緩勞保黑洞繼續擴大，因此國民黨團提出《勞工保險條例》第69條修正草案，中央政府需每年撥補1000億元，確保勞工權益。

國民黨團9日舉行「「感謝陳揆納藍營建言 但說好的勞保改革別跳票」記者會，曾銘宗指出，根據勞動部委外精算報告，在2023年勞保收入小於支出，開始出現缺口，今年缺口達600億元，2024年缺口1054億元、2025年缺口1162億元、2026年缺口1663億元、2027年缺口1898億元、2028年勞保基金破產，基金餘額為-1267億元，缺口高達2363億元。

曾銘宗說，分析2013年到2022年勞保基金10年來的變化，請領人數從49.7萬人，增加到159.7萬人，10年增加110萬人，成長3.2倍。請領年齡增加0.16歲、投保年資增加2.48年、投保薪資增加2875元、請領金額增加2950元。

對於陳建仁回應國民黨團提出的政見，明年將撥補勞保基金1000億元，曾銘宗表達感謝之意，但曾也表示，若民進黨政府仍無改革作為，為減緩勞保黑洞繼續擴大，每年政府至少必須撥補1000億元到1500億元，因此國民黨團提出《勞工保險條例》第69條修正草案，「為維持勞工保險財務穩健，在政府未提出改革方案完成立法前，中央政府需每年撥補1000億元，確保勞工權益」。

黨團書記長謝衣鳯表示，根據2021年勞保精算評估報告、2023年度中央政府總預算案總說明，勞保潛藏債務在2020年12月31日為10兆2876億元、2021年10兆8194億元，勞保潛藏債務不但超過11兆元，一年還以增加5千億元加速累積，勞保債務狀況嚴重惡化。

謝衣鳯說，再根據勞動部勞保投保人數統計表，目前全國勞保人數達1千萬人以上，當勞保財務惡化之下，政府除了撥補1000億元以外，當務之急必須檢討勞保財務結構。

謝衣鳯強調，勞保收支缺口逐年擴大，政府在2020年開始，每年僅撥補200億元、300億元，根本是杯水車薪，無法補救惡化的勞保財務清況。國民黨團感謝陳內閣傾聽國民黨團建言，願意在明年撥補1000億元到勞保基金，但更希望能夠傾聽國民黨團建言，盡速改善勞保財務結構，讓勞保不再持續惡化。