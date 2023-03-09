恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對恢復兩岸空運、客運航點的規劃，行政院長陳建仁今表示，總統蔡英文在去年國慶談話時指出，在兩岸邊境解封後，逐步恢復兩岸健康永續的交流，而兩岸空運航點的恢復，除了疫情因素外，尚涉及諸多層面，陸委會所提出恢復兩岸空運客運航點的規劃，基本上綜合各方面考量，並盡量將陸方日前提出的恢復航點建議納入，展現我方最大善意。而行政院代理發言人羅秉成表示，陸委會下午4點將召開記者會說明。

陳建仁在行政院會指出，近月來，我方已陸續放寬對岸人員的入境限制，並逐步恢復小三通客運的正常運作，在疫情進一步趨緩下，請各相關機關持續就恢復兩岸各層面交流進行評估及規劃。陳建仁強調，疫後兩岸交流的恢復、秩序的維護，需要雙方共同努力，相互展現善意，希望可在恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的善意跟良性互動。

陳建仁說，恢復兩岸空運客運的航點，最重要的考慮仍然在回歸到民眾的需求，提供台商、台生等往返兩岸的便利，減少舟車勞頓之苦、節省旅運及營商的成本，並照顧社會交流所需，請相關機關務必做好各項執行安排，讓各項規劃盡快順利實施。

兩岸交流過去有不少直飛航點，但受疫情影響，目前直飛航線僅剩北京、上海、廈門、成都4個航點。中國國台辦上月初已向台灣提出可優先考量恢復台灣人較集中的廣州等16個兩岸直航航點。

針對相關規劃的完整內容與相關細節，陳建仁請陸委會會同交通部、衛福部盡速對外宣布。行政院代理發言人羅秉成說，預計由陸委會在下午4點召開記者會說明。