疫情控制得當、疫苗推廣好　行政院：加速協助兩岸交流

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小三通復航拋善意！加速兩岸交流　行政院：疫情控制得當疫苗推廣好

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

考量疫情已趨緩，行政院長陳建仁9日在例行院會上表示，請各相關機關持續就恢復兩岸空運航點進行評估及規劃。針對陳建仁日前才在立院備詢時，稱陸方對開放團客進出已釋出善意是「口惠不實」，如今卻研擬放寬，行政院發言人羅秉成說，台灣疫情控制得當、疫苗施打運動推廣好，在此前提下，考量兩岸相關互動因素，這是台灣提出的善意回應，也希望能夠加速、協助兩岸交流。

陳建仁7日在立法院備詢時，國民黨立委林思銘問及恢復兩岸旅遊交流事宜，有關台商所稱陸方對開放團客進出已釋出善意，陳質疑，「口惠而實不至」，陸委會主委邱太三則說，沒看到具體行動。

媒體問到，院長陳建仁日前備詢時稱中國開放是「口惠不實」，如今宣布要研擬開放，中間的轉折？交通部日前也表態，兩岸恢復是有前提，是否有進行過溝通談判？

羅秉成解釋，因為疫情慢慢趨於穩定，包括臨時動議也提到，要在今天請指揮中心宣布新的措施，就是0+N、不強制隔離，顯示台灣疫情控制得當、疫苗施打運動推廣好，在此前提下，考量兩岸相關互動因素，這是台灣提出的善意回應，也希望能夠加速、協助兩岸交流，這部份陸委會下午4點會詳加說明。

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