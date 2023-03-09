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郭台銘將是藍2024總統人選？　國民黨團：前提是黨內有共識採徵召

▲國民黨團舉行「感謝陳揆納藍營建言，但說好的勞保改革別跳票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團9日「感謝陳揆納藍營建言，但說好的勞保改革別跳票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨啟動2024選舉作業，主席朱立倫將拜會黨內要角、黨務幹部等，徵詢採初選還是直接徵召的意見；而黨秘書長黃健庭則透露，如過徵召最有共識，鴻海創辦人郭台銘是考慮的對象之一。對此，國民黨立法院黨團曾銘宗今（9日）表示，誰有資格參加徵召或初選，黃健庭並沒有講清楚，前提是要有共識，這前提會不會成立，他尊重黨中央決定。

朱立倫昨表示將與黨務幹部拜會執政的縣市長、黨籍立委、中常委與黨內意見領袖等，徵詢他們對2024要採初選還是直接徵召的意見。朱立倫也強調，光靠國民黨是贏不了2024的，一定要團結所有可以團結的力量。

黃健庭昨則轉述國民黨中常會內容，指出朱立倫表達2024黨內總統民調不用納入他。對於是否將郭台銘納入民調？黃健庭說，如過徵召最有共識，郭是考慮的對象之一；至於是否徵詢郭？黃回應，要看黨內有無共識。

國民黨立法院黨團9日上午舉行「感謝陳揆納藍營建言 但說好的勞保改革別跳票」記者會，曾銘宗與立委謝衣鳯、鄭正鈐、費鴻泰出席。會中媒體詢問，傳朱立倫說不把自己納入2024民調中，這樣是否有力國民黨整合人選？曾銘宗回應，尊重黃健庭的說法，也尊重朱立倫的決定，國民黨是有制度的政黨，將會有公開、透明的機制，徵選出最強的候選人，國民黨團屆時會全力支持此機制。

媒體追問，中常會有說如果大家決議是採徵召，郭台銘也是人選之一，如此如何整合郭台銘跟新北市長侯友宜？曾銘宗說，這題有陷阱，黃健庭代表黨中央出來開記者會，是說盡量不要初選，而是希望用徵召方式選出最強選人，但誰有資格參加徵召或初選，黃並沒有講清楚，因此他無從回答這假設性問題。

媒體再問，但黃健庭說大家有共識採用徵召，會把郭台銘納入人選之一。曾銘宗說，所以前提是要有共識，這前提會不會成立，他尊重黨中央決定。

據了解，國民黨中常委昨在會議上具體共識是採徵召，但朱立倫將繼續詢問執政的縣市長等人意見；此外朱會中並未討論到郭台銘，而是提及已表態的人，例如中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。

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曾銘宗國民黨團郭台銘朱立倫2024總統

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