明仁會迅速竄起全靠「黑幫學霸」　精神領袖林京葵起底

▲竹聯明仁會前會長林京葵。（圖／翻攝網路）

記者葉國吏／綜合報導

竹聯幫仁堂旭仁會6日高調春酒引發社會關注，其中退位原會長林京葵因出席主桌，再度登上媒體版面。林京葵由於曾拿下跆拳道比賽金牌，保送國立台灣師範大學後加入竹聯幫，被稱為「黑道學霸」。而明仁會的崛起也跟他息息相關。

《鏡週刊》曾報導指出，一名熟知明仁會運作的人士透露，明仁會之所以迅速崛起，與其設立的宗旨「有仇必報、加倍奉還」有關，加上明仁會吸收大量的年輕幫眾，樹立大膽、敢衝的形象，讓許多道上人士慕名投靠，還有不少人謊報明仁會的名號，在外壯聲勢。

▲明仁會春酒，旗袍辣妹送客。（圖／翻攝抖音）

另外也有知情人士透露，明仁會前會長是綽號「京葵」、「黑幫學霸」的男子林京葵，他在2005年就讀新北市泰山高中時，曾代表學校參加全國中等學校運動會，奪下跆拳道高中男子組雛量級金牌，並以優異的成績保送國立台灣師範大學運動競技系，更在大一時加入跆拳道校隊、獲得全國大專運動會團體組冠軍，後來還進入研究所就讀，原本前途一片光明。

不過，林京葵並未善用他的學識及跆拳道技藝，反而染黑，變成竹聯幫仁堂的頭號猛將。林之後自行開設「京詠昇國際開發公司」，吸收20多名體育系畢業生或在校學生當打手，從事暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等，旗下幫眾曾因賭債糾紛，當街將對方刺死，警方因此將他列為掃黑治平對象，並多次將他及旗下幹部拘提到案。