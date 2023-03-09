黑道春酒請辣妹服務「跟皇帝一樣爽」　他回憶一清怒罵：政府擺爛

▲竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會在萬豪酒店舉辦春酒，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）

網搜小組／趙蔡州報導

竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會連續2天舉辦春酒，找來170名旗袍辣妹在飯店大門迎賓及進行桌邊服務，畫面曝光後引起社會各界高度關注。一名網友感嘆，以前政府有一清、二清、三清等專案大力掃蕩黑幫，「黑道哪能像現在囂張成這樣，跟皇帝一樣爽了」，貼文一出立刻引發網友熱議。

針對黑幫高調舉辦春酒事件，原PO在批踢踢感嘆，以前政府有魄力執行一清、二清三清專案，全台灣各幫派組織領導者被掃蕩入獄，掃1次不夠就掃第2次，黑幫哪可以像現在囂張成這樣，飯店包場再請170名爆乳旗袍妹服侍，弄得跟皇帝一樣爽。

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原PO酸說，這種場景像是在告訴大家，「腳踏實地工作跟白癡一樣，不如去當黑道，有妹可抱賺得又多」、「現在政府是直接擺爛嗎，飯店裡都是黑道不進去抓？」

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「以前有人民壓力要演一下，現在就……」、「國民黨被罵還會掃一下，民進黨直接不演」、「你會抄自己家嗎」、「清到自己人就好笑了」、「抓到自己人很麻煩」、「鄭太吉之後黑道都知道政治的好用了，只要不要弄到全國都知道，根本不會怎樣」。

也有人點出，政府難以掃蕩黑幫，跟台灣人權進步有關，「我問過長輩，他說以前戒嚴時期不重視人權，當然可以這樣搞，現在則是一堆黑幫後面都有法律人服務到家」、「這年頭的罪犯最愛講人權了」、「政府沒有要管這塊啊，不然稍微學一點日本，萬豪敢接我當晚就斷水斷電一禮拜，看哪家還敢搞，其他方法日本都教你了，黑道哪還會這麼高調」。

▲黑幫高調舉辦春酒引起警政高層注意，台北市警局8日晚間擴大臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

針對竹聯幫高調舉辦春酒一事，警政署長黃明昭8日向各地警局下令，鎖定竹聯幫明仁會、旭仁會在基隆、雙北市、桃園、宜蘭等經營的酒店等特種營業場所進行擴大臨檢，同時指示刑事局結合台北市警局成立專案，全力偵蒐造勢黑幫不法事證，掌握該幫派犯罪事證，向上溯源向下刨根，反制黑幫囂張氣焰。

警政署強調，以通令各縣市警察局，對幫派及依附生存行業零容忍，絕對要強力打擊絕不手軟，警方並嚴正呼籲國內飯店業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派行為，以還給國人安全的生活環境。