黑幫找辣妹高調辦春酒　蔣萬安罕見撂重話：絕不容許黑道肆意橫行

▲蔣萬安出席台北市政府警察局「數位科技戰情中心」揭牌典禮。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，近日在五星級觀光飯店以舉辦春酒結集幫眾，並以超跑、辣妹迎賓排場，引發社會不良觀感，使警政署長8日通令擴大臨檢掃蕩，反制黑幫囂張氣焰。台北市長蔣萬安9日也強調，絕不容許黑道肆意橫行。

蔣萬安9日上午出席台北市警察局「數位科技戰情中心」揭牌典禮，他於致詞時表示，將全力支持警察同仁強力執法，務必打擊犯罪，這也是各位警察同仁肩負的使命跟責任，今日數位科技戰情中心的成立，顯示出未來將使用科技來進行相關執法措施，並且打擊犯罪。

蔣萬安指出，數位科技的應用及強化是打擊犯罪的重要環節，科技見警是北市府一直以來的重點施政項目，北市除了有數位鑑識實驗室、警用無人機隊之外，在各分局也設有科技偵防小隊，希望透過新科技的介入，來強化執法手段。

蔣萬安提及，今年1月全球資料中心對於世界各國的安全、犯罪指標進行評比，在242城市中，台北市脫穎而出排名第3，如此傲人的成績，是北市警察同仁齊心努力、堅守崗位後的成果；未來希望藉由數位科技戰情中心整合來自各方的情資，並透過大數據分析來進行犯罪趨勢的預判，以協助同仁擬定更精準的決策來打擊犯罪，不要辜負市民的期待。

另外，針對近來黑道高調辦春酒一事，蔣萬安強調，公權力絕對不容挑戰，自己已經請台北市警察局一定要強力、務必地處理，維護台北市的治安，同時也絕對不容許黑道肆意橫行。