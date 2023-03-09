「再不好都已過去」　賴清德替中華隊打氣：關關難過關關過！

▲2023世界棒球經典賽中華隊首戰對上巴拿馬，李維拉與賴清德一同為比賽開球。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2023世界棒球經典賽（WBC）中華隊首戰迎上巴拿馬，副總統賴清德也現身與美國職棒名人堂投手李維拉（Mariano Rivera）擔綱開球嘉賓，雖最後結果出師不利以5比12慘敗，讓許多球迷痛心，但賴清德9日就在臉書引用台灣巨砲陳金鋒的話「再好、再不好，那都已經過去了」，表示要繼續為台灣球員加油。

2023棒球經典賽中華隊8日晚間首戰對陣巴拿馬，主砲張育成此役扛下第4棒，5局適時一擊讓中華隊首度得分，隨後吳念庭也敲安，可惜王柏融擊出飛球遭接殺，結束這半局；張育成此戰成績總計5支2、貢獻1打點、打擊率0.400。而中華隊昨共敲出13支安打，無奈打線無法有效串連，殘壘過多，終場慘遭巴拿馬血洗，讓許多球迷痛心。

同為棒球迷的賴清德9日立刻透過臉書替球員們補血打氣，他提到，就像台灣巨砲陳金鋒說過「再好、再不好，那都已經過去了。」，今天好好休息一天，調整腳步，未來場場都是硬仗，但我們有信心，關關難過關關過。繼續為球員們加油，全力以赴，永不放棄！WE ARE TAIWAN！台灣加油！