總統文化獎徵選起跑　賴清德：要挖掘更多這塊土地上奉獻的美麗故事

▲副總統賴清德出席「第12屆總統文化獎徵選起跑記者會」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

兩年一度的「總統文化獎」徵選活動即將起跑，中華文化總會副會長、副總統賴清德以第12屆「總統文化獎」籌備委員會總召集人的身分，9日出席「第12屆總統文化獎徵選起跑記者會」，期盼藉由這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

賴清德致詞時表示，文化是生活的累積，也是社會品質、價值的總體呈現，更是創造力重要的來源。因此，文化總會自2001年開始，每兩年舉辦一次「總統文化獎」，希望能夠發掘並鼓勵具有台灣價值、為土地奉獻的人士或團體，來彰顯台灣精神。

賴清德指出，今年第12屆總統文化獎即將開始徵件，我們邀請到平路女士、王幼玲監察委員、中央社張瑞昌社長、小野老師（李遠先生）以及馮宇設計師，分別擔任五個不同領域獎項的召集人。他非常希望具備資格的台灣社會人士都能夠踴躍報名，讓這項活動更加成功。

賴清德說，他要藉「總統文化獎」這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓更多人知道，也讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

有關此次徵選方式，文總副秘書長喻小敏表示，經組織籌備委員會，即日開始徵件，5月15日截止，6至7月將經過初審、複審、決審三個階段，7月底公佈名單，10月中旬將舉辦頒獎典禮。

對於各獎項的意涵，平路表示，她喜歡文化耕耘獎中「耕耘」兩字，文化需要經營，當代時間感越來越快、注意力越來越短，但耕耘著眼的是完整的生命經驗，長期灌溉長成大樹，甚至綠樹成蔭，盼藉由獎項，鼓勵堅毅專注的精神，「這關係到台灣怎麼看自己，以及台灣未來整體的格局與視野」。

李遠指出，在地希望獎鼓勵所有由下而上、積極正面的民間力量，透過他們自發的倡議和行動，發揮影響力，凝聚人民的共識、土地的認同、善良的循環、相互的扶持，持續打造珍貴的公民社會。

王幼玲說明，「人道奉獻獎」的精神為人道是文明的尺度，不只是做好事、扶貧濟弱，也要弭平社會落差，帶動周遭一起改變，盼發掘為弱勢者點亮一盞希望之燈、默默耕耘努力的個人或團體，讓其努力受到肯定，未來更加發光發熱，成為社會典範。

馮宇指出，「只有在最艱困挑戰中，才能產生最好的創意」，當今世界正有顛覆性的變化，對文化產生無限的想像與挑戰，台灣人總能激發潛能開創新局，希望獎項鼓勵新世代投身探索台灣文化的靈魂和活力，傳承台灣永續前進的充沛能量。

張瑞昌則分享，NBA球隊聖安東尼奧馬刺的球員休息室裡，懸掛了社會改革家雅各布．里斯（Jacob August Riis）的一段話，他說：「把石頭劈成兩半的不是最後那一下，而是先前的每一次敲擊。」他認為，這正是社會改革的精神，盼獎項找出那個日以繼夜、無怨無悔地敲擊石頭的時代典範。