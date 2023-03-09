賴清德出招！密會新黨、親民黨人士　知情人士證實：姚立明牽線

▲賴清德的兩岸論述引發政壇關注。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰即將開打，一名知情人士9日證實，民進黨主席賴清德上月曾透過學者姚立明居中牽線，邀約多名有新黨、親民黨背景的學者及政要見面，其中多名與會者曾為民眾黨主席柯文哲昔日小內閣成員，賴在會中展現「誠懇」，聆聽與會者們對於未來大選選情、兩岸局勢的意見，展現問鼎總統大位的胸襟。

姚立明是國內知名政法界學者，2014年他曾加入時任無黨籍台北市長候選人柯文哲的競選團隊，擔任柯的競選總幹事，但2018年台北市長選戰期間，姚立明公開表態支持當時代表民進黨參選的姚文智，並公開批評柯文哲「兩岸一家親」論述。

知情人士今天證實，賴清德在今年農曆春節前後，透過姚立明牽線，邀約多名有新黨、親民黨背景的學者及政要會面，這群座上賓包括曾在柯文哲小內閣的台北市前副市長鄧家基、研考會主委曲兆祥、親民黨前立委李桐豪等人。

據透露，賴清德會中展現十足誠懇的態度，與會者們分別就對2024總統大選選情分析、兩岸局勢等議題發表諮詢性的意見，賴清德偶有回應、做說明，但多數時間都在聆聽，還客氣地稱呼與會者為「老師」、「前輩」，此外，當談到兩岸緊張局勢的原因的時候，與會者們分別提出不同的看法及主張，賴清德也特別提出他的立場作為回應，但氣氛融洽不是「辯論」的氛圍。

一名與會者坦言，由於與會者們在國內政法學界執教多年，彼此也認識，還是多年好友，當接到姚立明的邀請時，雖然不算太驚訝，但因彼此在兩岸立場上與賴清德不太一樣，多少仍有些「意外」，覺得「要來開始做（選總統）這件事情了」，因為要問鼎大位的人，是要競選「2300萬人的總統」而非「民進黨的總統」，必須調和不同意見，而不是抓住一個觀點拚命表現自己與他人的不同。

不過，《ETtoday新聞雲》今天上午向姚立明求證時，他僅低調回應「沒有意見，沒有評論」，也不清楚報載的消息來源是誰。

黨內人士透露，賴清德積極地與不同立場的人見面，對於兩岸論述，賴清德已多次公開重申將延續總統蔡英文「四個堅持」的路線，並提出「民主、和平、繁榮」論述，儘管他曾經在內部會議談到前總統陳水扁「一邊一國」、「統一不能是前提，但可以是議題」等說法，但更強調要延續蔡英文的路線。

黨內人士直指，賴清德提出「和平保台」的發展路線，是非常具體的框架，他主張「和平保台」的內涵是，只要中國一天不放棄武力犯台，台灣就要做好國防準備，才能抵抗中國侵略，這與蔡英文年初於兵役改革記者會時提出的「備戰才能避戰，能戰才能止戰」說法不謀而合，「和平保台」的主張是自我防衛，至於「抗中保台」的「抗」是抵抗中國侵略，而非要和中國對抗。