2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

▲狐狸尾蘭和蝴蝶蘭雜交後裔-狐狸尾蝶蘭「香水美人」獲頒第二獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場育成的新奇蘭花，參加與世界蘭展、東京蘭展並列為世界三大蘭展之一的「臺灣國際蘭展」中個體花競賽，其中4株因花姿優美或具香氣，受到大會評審青睞，獲頒1座第二獎、2座第三獎及3座銅牌獎共6個獎項，表現亮眼。

2023臺灣國際蘭展蘭花競賽，高雄場蘭花團隊特別選出蝴蝶蘭及屬間雜交的新奇蘭花19株參賽，經由臺灣蘭花產銷發展協會)、美國蘭藝協會、德國蘭藝協會、日本、澳洲、東南亞等海內外200多位專業評審團隊評選上千株美麗蘭花後，高雄場共有4株蘭花獲頒6個獎項。

其中，有濃郁香氣的狐狸尾蘭與花瓣圓整蝴蝶蘭的雜交後裔狐狸尾蝶蘭「香水美人」，生長健壯、葉片完整無受損，且花朵排列整齊，整體比例呈現豐滿茂盛之美，榮獲大會其他蘭屬第二獎；狐狸尾蝶蘭「香水檸檬」為黃色帶紅點斑紋，獲頒第三獎和銅牌獎；名護蘭和狐狸尾蘭雜交的「龍魅力」，白花帶褐色斑紋，花色亮眼，獲得銅牌獎；另一株為蝴蝶蘭與藍色萬代蘭的未命名雜交後代，雙梗且分支性良好，加上藍紫色的大花深獲評審青睞，獲頒第三獎和銅牌。

高雄場戴順發場長表示，蝴蝶蘭是臺灣外銷旗艦農產品，為確保臺灣蝴蝶蘭產業發展及提升競爭力，品種優勢的關鍵絕不能丟失，因此高雄場多年來致力於蝴蝶蘭屬與其它蘭屬的雜交選育，利用胚拯救技術克服屬(種)間的雜交障礙，創造出許多具有不同花型、花色與香氣的新奇蘭花品種與新的人工雜交屬，並屢屢在各項蘭展獲得殊榮。不僅如此，高雄場更建立蘭花雜交育種技術平台，協助蘭花業者克服蝴蝶蘭與其他蘭屬的雜交障礙，藉由研究單位與產業界的接力合作來提升蝴蝶蘭的育種技術。

2023臺灣國際蘭展於3月4日至19日在臺灣蘭花生物科技園區熱鬧登場，這次活動與科技結合，將美麗的蘭花標上QRcode，用手機即可近距離觀看蘭花全貌及加入票選活動，喜歡高雄場新奇蘭花的朋友們，歡迎前往「競賽館」其他蘭屬區一睹蘭花之美。