　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲狐狸尾蘭和蝴蝶蘭雜交後裔-狐狸尾蝶蘭「香水美人」獲頒第二獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場育成的新奇蘭花，參加與世界蘭展、東京蘭展並列為世界三大蘭展之一的「臺灣國際蘭展」中個體花競賽，其中4株因花姿優美或具香氣，受到大會評審青睞，獲頒1座第二獎、2座第三獎及3座銅牌獎共6個獎項，表現亮眼。

2023臺灣國際蘭展蘭花競賽，高雄場蘭花團隊特別選出蝴蝶蘭及屬間雜交的新奇蘭花19株參賽，經由臺灣蘭花產銷發展協會)、美國蘭藝協會、德國蘭藝協會、日本、澳洲、東南亞等海內外200多位專業評審團隊評選上千株美麗蘭花後，高雄場共有4株蘭花獲頒6個獎項。

▲狐狸尾蘭和蝴蝶蘭雜交後裔-狐狸尾蝶蘭「香水美人」獲頒第二獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

其中，有濃郁香氣的狐狸尾蘭與花瓣圓整蝴蝶蘭的雜交後裔狐狸尾蝶蘭「香水美人」，生長健壯、葉片完整無受損，且花朵排列整齊，整體比例呈現豐滿茂盛之美，榮獲大會其他蘭屬第二獎；狐狸尾蝶蘭「香水檸檬」為黃色帶紅點斑紋，獲頒第三獎和銅牌獎；名護蘭和狐狸尾蘭雜交的「龍魅力」，白花帶褐色斑紋，花色亮眼，獲得銅牌獎；另一株為蝴蝶蘭與藍色萬代蘭的未命名雜交後代，雙梗且分支性良好，加上藍紫色的大花深獲評審青睞，獲頒第三獎和銅牌。

高雄場戴順發場長表示，蝴蝶蘭是臺灣外銷旗艦農產品，為確保臺灣蝴蝶蘭產業發展及提升競爭力，品種優勢的關鍵絕不能丟失，因此高雄場多年來致力於蝴蝶蘭屬與其它蘭屬的雜交選育，利用胚拯救技術克服屬(種)間的雜交障礙，創造出許多具有不同花型、花色與香氣的新奇蘭花品種與新的人工雜交屬，並屢屢在各項蘭展獲得殊榮。不僅如此，高雄場更建立蘭花雜交育種技術平台，協助蘭花業者克服蝴蝶蘭與其他蘭屬的雜交障礙，藉由研究單位與產業界的接力合作來提升蝴蝶蘭的育種技術。

▲狐狸尾蘭和蝴蝶蘭雜交後裔-狐狸尾蝶蘭「香水美人」獲頒第二獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

2023臺灣國際蘭展於3月4日至19日在臺灣蘭花生物科技園區熱鬧登場，這次活動與科技結合，將美麗的蘭花標上QRcode，用手機即可近距離觀看蘭花全貌及加入票選活動，喜歡高雄場新奇蘭花的朋友們，歡迎前往「競賽館」其他蘭屬區一睹蘭花之美。

ET快訊
奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻見爆頭屍崩潰
石門水庫跌破7成　「土地公廟」現身
尷尬！李維拉分享會「英文名錯了」　主辦方緊急補救
幕後／「徵召」侯友宜機率高　最晚6月確定總統人選
台灣首位IG破千萬藝人！　贏過周杰倫蔡依林
飛美國比日本便宜！　 機票達人貼票價：我要瘋了
經典賽「台灣小吃」被大聯盟退貨！　理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義大學森林周結合植樹造林綠美化　發票免費換苗木

中榮埔里分院榮民張國良喜慶百歲生日　熱愛第二故鄉台灣　

2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

疫情逐步解賭客蠢動　屏東電子遊藝場經營賭博電玩遭查獲

屏東阿北騎車跌落水溝無意識　里港警用這招查出身分找到家屬

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

古蹟北門驛整修施工3／20起暫停停靠　麗星飯店同步整修

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡　警call拖吊車助脫困

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

嘉義大學森林周結合植樹造林綠美化　發票免費換苗木

中榮埔里分院榮民張國良喜慶百歲生日　熱愛第二故鄉台灣　

2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

疫情逐步解賭客蠢動　屏東電子遊藝場經營賭博電玩遭查獲

屏東阿北騎車跌落水溝無意識　里港警用這招查出身分找到家屬

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

古蹟北門驛整修施工3／20起暫停停靠　麗星飯店同步整修

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡　警call拖吊車助脫困

太美！西洋情人節限定「白玫瑰蛋糕」來了　吃得到香草海鹽餡

納豆爆高中「3女友都高學歷」！　耍寶成風雲人物..情史阿Kem不敢相信

她自嗨插錯洞！水晶棒「整根頂進膀胱」無法自拔　醫嚇壞：破紀錄了

《英雄聯盟》新角「米里歐」技能公開：增加友軍攻擊距離、大招群體解控

台中騎士閃避前車急煞打滑　後方「7機車撞一團」釀5傷現場曝

日本H3火箭1號機發射失敗！第2節火箭未點火　JAXA下令自爆

日籍旅客恆春遺失護照　暖警出奇招...「火車直送高雄」助返鄉

錯過再等12年！3星座把握「強運黃金期」　牡羊迎來受歡迎的新身分

傳蔡英文在加州見麥卡錫　江啟臣「歡迎」：但不要造成台海緊張

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

男不堪經濟壓力大醉倒路邊　警關懷開導送返家

阿北騎車跌落水溝　里港警用這招查出身分找到家屬

就服員巧扮心靈捕手

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

林口長庚　「精準醫學檢驗中心」開幕　

更多熱門

相關新聞

2023國際蘭展正式開園

2023國際蘭展正式開園

2023台灣國際蘭展，4日舉行開園儀式，由市長黃偉哲與農糧署署長胡忠一、副署長姚志旺以及蘭協理事長黃文榮出席儀式，並與民眾一同入園參觀。

蘭花從恐龍時期就存在！巨獸現身台南

蘭花從恐龍時期就存在！巨獸現身台南

國際蘭展開幕　賴清德喊話產官合作讓台灣蘭花行銷全世界

國際蘭展開幕　賴清德喊話產官合作讓台灣蘭花行銷全世界

蘭花採購洽談會台南登場　成功創造兩千萬美元商機

蘭花採購洽談會台南登場　成功創造兩千萬美元商機

恐龍台南後壁現蹤

恐龍台南後壁現蹤

關鍵字：

臺灣國際蘭展高雄農改場蘭花蝴蝶蘭香水美人2023

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面