2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功　4萬多人熱情參與

▲台南市經濟發展局主辦首屆「台南車展」及「TAINAN搖滾春天演唱會」，5天活動吸引逾3萬6000人觀展人次及超過6千位民眾參與演唱會，為台南地區帶來龐大經濟效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市經濟發展局主辦首屆「台南車展」及「TAINAN搖滾春天演唱會」，在市府團隊與民間企業合作下圓滿完成，5天活動吸引逾3萬6000人觀展人次及超過6千位民眾參與演唱會，為台南地區帶來龐大經濟效益，以及行銷城市、發揚國際機會，更見證大台南會展中心，不僅適合舉辦會議、展覽，更是辦理音樂表演活動最佳場域。

市長黃偉哲表示，市府首次舉辦「台南車展」，展期4天現場成交新台幣5千萬元，預計未來1年潛在商機達新台幣1億元以上，不僅提供汽機車零配件產業優質展銷交流平台，亦提供各項汽機車產業產品的展示機會，增加曝光，為台南會展產業的活絡注入新能量。

黃偉哲指出，「TAINAN搖滾春天演唱會」卡司堪比跨年演唱會，多組人氣歌手輪番熱唱，High翻台南，本次活動舉辦地點-大台南會展中心，其展覽空間採輕型鋼纜大跨距無柱設計，打造出兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多功能場域，距離高鐵台南站、台鐵沙崙站僅需步行3分鐘，交通方便，也歡迎大家10月份再次來到台南參加全國運動會，我們相約台南、一同感受台南的熱情與活力！

經濟發展局林榮川局長表示，市府透過台南車展與搖滾春天演唱會的舉辦，不僅提供專業人士資訊交流的場域，也提供民眾更豐富的活動體驗，未來將持續爭取會議、展覽到台南舉辦，不僅活洛台南會展產業，更帶動旅行業、運輸業、旅館等相關產業發展，為台南創造更多就業機會與經濟效益。

「TAINAN搖滾春天演唱會」由台灣饒舌教父「大支」開場，唱跳俱佳的AKB48官方海外姊妹團體「AKB48 Team TP」、金曲最佳樂團「麋先生」、從選秀節目《原子少年》出道，風靡萬千少女的超能量青春男團「AcQUA源少年」及超夯樂團「告五人」輪番演出，並在市長黃偉哲致詞後由超人氣男團「W0LF(S)五堅情」壓軸演出，讓演唱會氣氛嗨至高點。