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iPhone14新機「雨衣黃」開箱片曝光　鄉民1點炸鍋：都折價在賣

▲▼ 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone14鵝黃色上架了，但10日才開放預購。（圖／翻攝蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果（Apple）在7日突襲上架iPhone「鵝黃色」新款，台灣果粉要10日才能預購，但國外早有正妹網紅開箱實體機，鵝黃色似乎比官網再淺一些，她認為該色肯定是iPhone 14的「亮點」。對此，一票鄉民也炸鍋討論，評價呈現兩極化「輕便雨衣黃」、「55688黃」、「鮮豔但不耐看的顏色」。

一名網友在PTT「iOS板」表示，昨（7）日晚上刷了蘋果官網，確實發現iPhone14／iPhone14 Plus有黃色版本，但目前無法選購，要等到本周五（10日）才能預購。話鋒一轉，原PO也期待拋問，「那Pro系列呢...不出新色了嗎？」

日前也有外媒傳出，為迎合春天粉嫩的氣息，iPhone14 Pro可能會有「湖水綠」或「藍綠色」新色搶客，可惜至今仍沒有「實機」亮相。如今只有iPhone14／iPhone14 Plus釋出鵝黃色上架，果粉們是否願意買單，也讓各界非常關注。

由於台灣3月10日才能預購，不過國外正妹網紅「katamogz」早已拿到熱騰騰的鵝黃色新機了，開箱影片可見，實體機比較偏「淺黃色」，比官網的顏色也淺了一些，而以航太級鋁金屬打造的黃色框體，看起來質感更加分。katamogz興奮直呼，黃色肯定是iPhone 14的「亮點」。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／katamogz）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／katamogz）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／katamogz）

▲黃色非常搶眼。（圖／翻攝自YouTube／katamogz）

不過鄉民們對該款鵝黃色，評價卻是兩極化，「這黃色好看」、「跟iPhone11的黃很像」、「鮮豔但不耐看的顏色」、「好幼稚的顏色，玩具感重」、「這黃色真的蠻漂亮」、「XR黃色最好看」、「i11是鵝黃色，這次應該算萊姆黃」、「黃色是最醜的顏色」、「輕便雨衣黃」、「55688黃」。

不過也有人突破盲點笑虧，「包膜又裝殼，什麼顏色有差嗎」、「換個手機殼，什麼顏色都有了XD」、「太鮮豔的顏色，配殼也很難搭喔，得同色系的殼，除非全包鏡頭」、「以前i11的黃色根本是沒人要的顏色，跟14現在紅色一樣，一樣的新機...這種怪怪的顏色，外面都折500元在賣」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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