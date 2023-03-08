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台南國際婦女節「相信自己、勇敢愛」　打造婦女共融新時代

▲台南市政府8日在市府二樓廣場由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率領社會局盧禹璁局長、多位局處及區公所女性首長共同出席2023年台南國際婦女節活動啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府8日在市府二樓廣場由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率領社會局盧禹璁局長、多位局處及區公所女性首長共同出席2023年台南國際婦女節活動啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為響應國際婦女節，同時為讓更多民眾瞭解市府推動的各項婦女權益與服務，8日在市府二樓廣場由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率領社會局盧禹璁局長、多位局處及區公所女性首長共同出席2023年台南國際婦女節「WOMAN’s－Script，Strength，Share-相信自己，勇敢愛」活動啟動儀式。

▲台南市政府8日在市府二樓廣場由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率領社會局盧禹璁局長、多位局處及區公所女性首長共同出席2023年台南國際婦女節活動啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場安排三位婦女褔利工作領導人針對新興婦女議題進行專講，方進呈秘書長也代表黃偉哲市長逐一發放象徵「關懷與熱情」的火鶴花給到場參加活動的婦女朋友，宣示台南市致力提升婦女福利，推動婦女共融倡議、社會參與與性別平等。

▲台南市政府8日在市府二樓廣場由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率領社會局盧禹璁局長、多位局處及區公所女性首長共同出席2023年台南國際婦女節活動啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場包含地政局長陳淑美、人事處長沈德蘭、主計處長方盆、原民會主委白惠蘭、客委員會主委古秀妃、研考會主委陳淑姿、鹽水區長陳文琪、柳營區長陳玉惠、仁德區長黃素美、南區區長蕭琇華、台南市性別平等及婦女權益促進委員會委員江承曉、蔣月琴、邱麗夙、楊錦美、市議員王家貞、許至椿、陳怡珍、陳皇宇、穎艾達利、余柷青、蔡宗豪、施余興望、李啟維等人親自到場外，多位立委及議員服務處代表與地方人士均到場一同關心婦女事務。

▲台南市政府8日在市府二樓廣場由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率領社會局盧禹璁局長、多位局處及區公所女性首長共同出席2023年台南國際婦女節活動啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

趙卿惠副市長代表市長祝褔所短婦女朋友婦女節快樂，趙副市長表示，黃偉哲市長一向主張婦女福利服務應由市府各局處共同推動，近年衛生局辦理免費諮商、哺乳媽媽經及癌症篩檢等服務，建構婦女在健康促進上的提升；在孕產婦褔利服務上，社會局有產前居家安胎、產後坐月子服務外，亦針對身障孕產婦提供預防保健及篩檢服務等，以建構完善的孕產婦女照護。另在女性人身安全、家暴暨性侵害防治上，警察局、社會局及衛生局亦是不遺餘力地推動各項保護措施及預防宣導；在性別平權方面，勞工局辦理的五大企業職場友善指標及各局處的性別平等觀念宣導也都持續在進行中，並設有相關性別友善服務設施，致力讓台南市成為女性友善城市。

社會局長盧禹璁指出，為迎接婦女節到來，台南市各單位分別辦理多場系列活動，黃偉哲市長也於本月3日親自出席台南市在地婦女團體領導人會議，聽取婦女團體領導人對婦女政策的各項建言，納入市政參考。今日婦女節主場活動，社會局以「數位暴力與法律」、「從月經貧窮推動社會創新」、「障礙者女性自立生活」三大議題邀請婦女救援基金會「杜瑛秋」執行長、社團法人全球小紅帽協會「吳思璇」營運長、愛無限社會企業有限公司「張雅如」創辦人等實務工作者進行短講，並邀約12種不同類型之婦女族群擺設主題攤位，期待透過不同婦女群體間的公共參與及對話，健全台南市女性社會參與管道，完善婦女權益服務。

▲台南市政府8日在市府二樓廣場由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率領社會局盧禹璁局長、多位局處及區公所女性首長共同出席2023年台南國際婦女節活動啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局說明，今年市府規劃的婦女節系列活動十分豐富多元，主題市集現場布置由來自關廟的一朵花文創，不僅是以農廢進行地方創生，亦是婦女成長陪伴團體；婦女主題市集有重視女性親密與健康的谷慕慕團隊帶給台灣社會對月經議題多元化的討論；勵馨基金會「Aher性/別教育體驗中心」透過專業社工人員帶領互動式體驗活動與解說，讓社會大眾看見數位暴力與性別議題，其餘婦女主題有越南小屋（新住民婦女）、原味台南Nga'ayho Tainan（原住民婦女）、心寓空間整理（二度就業婦女）、南方彩虹街六號（多元性別）、夢城協會（障礙女性自立）、森森日常（新科技與女性）、瑞復益智中心與慢漫小畫室（我的孩子不一樣）…等等；主辦單位精心準備活動好禮，係來自多加思所50+婦女所設計的布包，運用邊布再生成就新作品、推動循環經濟，綻放婦女自信與美力。

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