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社會 社會焦點 保障人權

失聯移工逃逸「車子沒剎車往前滑」撞傷騎士　勇警肉身拉車

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局7日晚間因發現疑似移工駕車違停上前盤查，卻遭衝撞警車逃逸，經通報攔截圍捕，該失聯移工棄車逃逸，造成其車輛滑行危及人車，所幸員警及時趕到連忙肉身拉車，沒有造成意外，並逮捕涉案失聯移工，全案持續擴大偵辦中。

▲失聯移工違停拒檢逃竄遭警方圍捕棄車，南警肉身拉車力阻傷人， 並緝獲涉案失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲失聯移工違停拒檢逃竄遭警方圍捕棄車，南警肉身拉車力阻傷人， 並緝獲涉案失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲失聯移工違停拒檢逃竄遭警方圍捕棄車，南警肉身拉車力阻傷人， 並緝獲涉案失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲失聯移工違停拒檢逃竄遭警方圍捕棄車，南警肉身拉車力阻傷人， 並緝獲涉案失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，7日晚上6時45分許，永康分局大橋派出所巡邏員警吳柏諺、童子峰，在查緝檢舉建築工地失聯移工案件時，於永康東橋七路與東橋十街口，見一台自小客車於建築工地駛出，並在網狀線違規停車，兩員警將巡邏車停於該車前下車盤查，員警下車示意該自小客車熄火受檢，但該車突然衝撞警車右後車門，甚至差點衝撞到車側旁的員警後加速逃逸。

▲失聯移工違停拒檢逃竄遭警方圍捕棄車，南警肉身拉車力阻傷人， 並緝獲涉案失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

兩員見狀立即開啟蜂鳴器與警示燈，尾隨在該車後方伺機查捕，並一面通報勤務指揮中心發布線上警力攔截圍捕，該車在晚上6時50分逃逸至中山南路195巷右轉大橋一街口，見另一部支援警車堵住去路，車上數名疑似失聯移工身分的人，突棄車四散逃逸。

但該部自小客車在駕駛阮姓移工棄車逃逸後，車輛沒完全煞停，仍慢速向前滑行，員警在第一時間見狀，立刻上前徒手試圖將該部汽車拉住，跳上車將手剎車拉上，避免造成更大之危害，只不過，滑行的涉案車輛仍碰撞到行經該路口機車騎士，造成民眾手肘擦挫傷與車子損毀等情事。

▲失聯移工違停拒檢逃竄遭警方圍捕棄車，南警肉身拉車力阻傷人， 並緝獲涉案失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經員警持續搜捕，於附近巷弄內查獲逃逸越南籍黎姓移工，並坦承因車內都是逃逸移工，擔心被抓而遣送回去而跑，另指證相關涉案逃逸越南籍人士，全案將先依涉嫌違反入出國移民法、妨害公務、毀損、公共危險、過失傷害罪嫌依法偵辦，並持續擴大追查辦理。

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