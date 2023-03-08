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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍武統時間表？　李義虎：美國別再「台海問題」上犯歷史錯誤

▲▼ 大陸第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國CIA局長近期示警，大陸解放軍2027年前可能會武力犯台，近年美國智庫學者也提醒台海發生衝突。大陸第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎今(8)日接受中外媒體網路專訪表示，大陸統一時間進程持續進行，但沒有所謂的時間表，除非台獨觸犯《反分裂國家法》。他也呼籲美方不要過多干涉，「不要在台海問題上犯歷史錯誤」。

針對解放軍武力犯台可能性？江蘇省全國人大代表李義虎受訪時表示，「就我理解和判斷，大陸沒有什麼硬性時間表，外界說武力解放台灣是哪年哪月哪日，還訂日子，美國國防部高官說2017年、 2035年都只是猜測。」

李義虎進一步指出，「如果說有時間表，關鍵就是『台獨』分裂勢力觸犯《反分裂國家法》第8條中的其中一條，可以讓大陸採取非和平的方式，也就是外界說的武力狀態，只要（台獨）觸犯就依法行事。」

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲針對「台灣問題」中美關係持續角力。（圖／CFP）

談到中美關係，李義虎表示，台灣問題是中美關係中最核心、最敏感的問題。中美關係建立在三個聯合公報基礎之上，中國希望和美國建立「新型大國關係」，相互尊重、和平共處、合作共贏、不衝突、不對抗，美國似乎不感興趣，把中國視為競爭對手和主要的威脅。

他說，美國從川普政府開始推出對中國戰略報告，把中國視為主要競爭和威脅對手，拜登政府也繼承了這種觀點。「這種定位非常錯誤，中國從來不威脅美國，希望能和平相處，在經貿、全球治理等領域能合作共贏，美國的戰略認知出現扭曲和錯誤。」

李義虎強調，希望美方按照中美關係三個公報確立的原則，有序開展兩國的關係，「希望美國不要在台海問題犯歷史錯誤」。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

針對英國《金融時報》報導，蔡英文總統4月初將出訪預計過境美國期間，將與美國眾議院議長麥卡錫會面。《彭博》報導，麥卡錫證實計畫在美國會見蔡英文，總統府也回應，目前各單位正在就相關計畫進行溝通與籌備。

大陸外交部發言人毛寧今在例行記者會上說，中方嚴重關切蔡英文過境美國的計畫，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

毛寧重申，中方堅決反對美台任何形式的官方往來，任何人都不要低估中國政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心，並批評「台獨」勢力是對台海和平與穩定的真正威脅。

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