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大陸 大陸焦點 特派現場

港媒：港澳辦升格擴權　兩會閉幕後公布

▲▼大陸兩會,兩會,全國兩會,2023兩會,2023大陸全國兩會,栗戰書,習近平,常委,中共政治局 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸「全國兩會」正在北京舉行中 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「全國兩會」正在北京舉行中，據港媒《星島日報》報導，大陸國務院港澳系統改屬中共中央機構的改革，將在全國人大及政協兩會閉幕之後公布。

報導稱，國務院港澳事務辦公室有可能脫離國務院系統，升格為直屬中央的中共中央港澳辦公室，如同中共中央台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室為「一套人馬，兩塊招牌」。

但全國人大會議7日聽取國務院機構改革方案，當中並未提及港澳辦脫離國務院系統。

早前率先披露相關消息的星島日報今天報導，港澳系統屬於中共中央機構的改革，將在兩會閉幕之後公布。

報導表示，北京中央駐港聯絡辦公室主任鄭雁雄8日在北京也指出，實踐證明，不斷適應形勢發展和工作需要優化改革港澳工作領導體制，才能保證「一國兩制」實踐沿著正確方向行穩致遠。

報導指出，這是官方首度正面談及「不斷優化改革港澳工作領導體制」。鄭雁雄在全國人大香港代表團全體會議上說，堅持黨中央集中統一領導，是機構改革的根本政治原則，也是確保機構改革方向和成效的根本政治保障。

星島日報早前報導，這輪機構改革方案涉及港澳系統，加強中共中央對港澳工作的集中統一領導。港澳辦可能由國務院辦事機構轉為中共中央直屬機構，並且強化港澳辦的領導角色，加大對中聯辦的指導和協調，形成一體化領導。

國務院台灣事務辦公室與中共中央台灣工作辦公室為「一個機構，兩個牌子」，按此方向，港澳辦也可能升格為「中央港澳工作辦公室」，並仍保持原有名稱。

對於國家機構改革方案未提及港澳辦，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳昨天回應，如果港澳辦架構也採用「一個機構，兩個牌子」，在國務院下的架構不會改變，而是另外再納入中共中央系統，由於屬黨的事務，自然不會在人大會議討論。

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