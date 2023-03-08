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牙醫史書華FB粉專「啪沒了」永久下架　鍾沛君：爽啦！

▲▼牙醫史書華FB粉專「啪没了」永久下架　鍾沛君：爽啦！。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲牙醫史書華的臉書粉專被永久下架。（圖／翻攝史書華醫師愛碎念、鍾沛君臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華經常在粉專評論時事，長久下來累積13萬人追蹤，粉絲黏著度、支持度極高，但民進黨九合一選舉大敗後，被點名是該檢討的綠營側翼之一。如今，史書華的粉專因多次違反社群守則而遭移除，讓國民黨台北市議員鍾沛君直言「天道好輪迴，蒼天饒過誰，爽啦！」

鍾沛君8日在臉書發文表示，近日有大量店家貼出缺蛋公告，小至路邊小吃，大至跨國連鎖店家，不是停止供應蛋類商品，就是暫時調漲蛋價。然而，最初在臉書上公告「缺蛋」的店家，例如「勝利號蚵仔煎」，屢屢遭側翼攻擊怒嗆「假消息」、「帶風向」，又是一派網軍出征，寸草不生的兇狠樣。

▲▼牙醫史書華FB粉專「啪没了」永久下架　鍾沛君：爽啦！。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲鍾沛君認為，攤商、民眾說出缺蛋事實，最後卻只能被出征到道歉。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

鍾沛君反問，現在這麼多店家都發難缺蛋，「側翼還要繼續出征嗎？」她說，民眾想吃蛋，店家做小本生意，雙雙權益受損，大聲幹譙都不爲過。沒想到，這些受害的攤商及民眾最後只能忍氣吞聲、連忙道歉，深怕招惹側翼，感嘆「台灣怎麼會變成這樣？」

「缺蛋就是事實！」鍾沛君表示，連民進黨政府都無法再狡辯，卻還是有專賣淘寶貨的「貼牌牙醫」史書華之流，亂嗆什麼「缺蛋、還是缺腦？」，將缺蛋問題歸咎於人民自己恐慌，千錯萬錯都不是民進黨的錯。結果，如今史書華的粉專疑似被大量檢舉，遭臉書永久下架，「所謂『天道好輪迴，蒼天饒過誰』，爽啦！」。

據悉，「盾牌牙醫」史書華的臉書粉專因多次違反社群守則而遭移除，但他早已開設其他粉專，如「史書華醫師愛碎念」、「邪教教主史伊森」等，分別已累積2.9萬、2.8萬人追蹤。

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