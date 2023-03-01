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鍾沛君提案停辦228追思會　「受難家屬」王世堅：完全不能接受

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府2月28日下午舉辦228紀念活動，台北市長蔣萬安因身份敏感，致詞不到一分半鐘，立刻遭抗議民眾打斷，使國民黨台北市議員鍾沛君喊話，要提案明年起北市停辦官方228追思會。民進黨台北市議員王世堅1日表示，自己尊重但完全不能接受，因為辦追思會與學術研究不違背。

針對鍾沛君喊提案停辦228追思會，王世堅1日於台北市議會受訪時表示，自己非常尊重鍾沛君的想法跟提案，不過「我完全不能接受她這個提案，我尊重但完全不接受。」吃東西都可能會噎到，但會因噎廢食嗎？鍾沛君提案本來是立意良善，希望弭平歷史悲難、和平相處，但如果歷史真相的元凶、加害者沒辦法承認道歉時，歷史真相就會被繼續追究。

王世堅提及，政府每年半一次官方228追思活動是正確的，帶領全體台灣人共同記取慘痛歷史教訓，同時也共同緬懷228受難者過去犧牲奉獻，這是正確的事情，且不僅只於台灣，其他國家面對類似歷史傷痛時，也都由政府官方來主辦追思紀念活動，「這是應當的。」

王世堅認為，鍾沛君提到學術研討、針對228歷史真相研討等也是正確的，但不妨礙官方主辦一年才一次的追思活動，「我們同時追思，同時舉辦學術探討，這是正確的，兩者沒有違背。」自己尊重鍾沛君提案，但也徹底反對。

至於立院國民黨團總召曾銘宗也贊同不續辦228追思會，是否認為被國民黨抓到機會？王世堅說，自己不曉得國民黨政治目的，但非常尊重其看法，也希望他們能完全體諒、理解228受難者在天之靈，以及在人世的後代們想法與委屈。

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