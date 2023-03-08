超佛！老闆生理期來「員工全放假」　背後原因暖爆：不會被理解

▲有不少女性生理期時會感到肚子痛，嚴重的話甚至會痛到無法工作。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

有些女性生理期來臨時總是痛苦不堪，身體狀況不佳時，也難以完成工作。遼寧瀋陽一名李姓女子為了體恤女員工，成立了一間帶有生理假的工作室，不但每位女員工每個月都有3天生理假，就連她月事來臨時，也會讓全體員工放假3天，背後超暖的原因曝光，讓許多網友不禁大讚「超級人性化」。

綜合陸媒報導，李姓女子自從第一次月事來臨後，每個月的生理期都會有經痛的狀況，且症狀相當嚴重，就連吃藥都沒辦法正常活動，實在苦不堪言。

不過，以往在外面工作時，公司不曾因為女性生理期來臨而給生理假，這種經痛到站不起來的情況也不會被理解、體諒，於是她才決定，要創立一間帶有生理假的工作室。

▼為了讓員工能好好休息，李女創立了一間帶有生理假的工作室。（示意圖／免費圖庫Pexels）



成功創業以後，李女也實踐了自己的想法，不但每位女員工每個月都有3天的生理假，就連李女本人月經來臨時，也會讓全體員工放假3天，初衷可謂十分暖心。

對此，李女表示，有很多女性的情況跟她一樣，生理期的時候沒辦法好好完成工作，就連正常活動都有困難，與其這樣難受，不如好好放假在家休息，所以才會給假，「我覺得女生該有這個權利。」

超幫的待遇曝光後，不少大陸網友認為李女的行為十分人性化、這種制度也非常適合各家企業效仿，「我的天呀，太吸引人了，招不招設計師」、「老闆發大財呀！只有女人才懂女人」、「一個月工作22天，再減去6天」、「這個必須點個讚，只有經歷過的人，才懂得其中的痛啊」、「這規定好，羨慕了」、「招不招財務？」