女友生理期「會闖紅燈硬做」？釣出過來人點頭：做完就不經痛了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

伴侶間親熱會避開女方的生理期嗎？一名女網友表示，最近看到最美性學博士許藍方的影片，提到女生月經來還是可以愛愛，讓她覺得很驚訝，好奇「真的會有人在女生姨媽來的時候做嗎？」文章曝光後釣出不同看法，不過就有過來人透露「我每次愛愛完就不會經痛了！」

原PO在Dcard發文表示，最近看到許藍方的影片中提到，「月經來還是可以做愛」，只要注意做好清潔工作，後續也盡量避免用「倒吊的姿勢」，不要把腳翹高，就比較不會有倒流的問題。許藍方也說，雖然女生生理期階段相對容易感染，因為免疫力會降低，可是如果真的性慾高漲，還是可以進行性行為，最重要就是注意清潔。

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原PO看完影片後覺得很驚訝，一直以為只要在女生生理期時做愛就會感染，對女生的影響會很大，「看到影片題目的答案我直接嚇到，忍不住蛤了一下」。她也好奇，男生真的可以接受愛愛時，下體沾到女生的經血，「在女生姨媽來的時候做嗎？」

▲許藍方表示，生理期還是可以愛愛。（圖／翻攝自YouTube／PGTV）

文章曝光後，有些人指出「不要月經來做，真的會都是血，蠻可怕的」、「很臭而已」、「男友家是那種純白床單，加上他蠻注意房間清潔，所以不太會在月經來的時候做」、「之前試過一次，然後拔出來整根都是血，看起來超恐怖」、「我覺得好可怕，月經來的時候完全不想動，怎麼會想要做」。

但也釣出許多人表示，「跟男友風雨無阻欸，月經來一樣會做，看個人感覺啦，男友從沒有嫌過，而且兩個人性慾本來就很強」、「真的有些男生很喜歡在女生月經來的時候做，說這樣比較舒服」、「我跟男友還是會做欸，如果怕血流出來就在馬桶上做，我覺得超方便」，還有人大讚能改善經痛，「會耶！而且不知道為何月經來肚子很痛，做完就不痛了」、「每次做完就不會經痛了，超神奇」、「不知道是不是只有我這樣，但愛愛之後比較不會經痛」。