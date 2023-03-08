女力崛起！女性學英文更積極　連續3年超越男性

▲調查發現，女性學英文更積極，連續3年超越男性。（圖／TutorABC提供）

記者許敏溶／台北報導

今天是38婦女節，越來越多女性在職場以優異表現展現「女力覺醒」，根據TutorABC針對18歲以上女性學員進行分析，從2020年起，女性學員數首度以55%過半佔比超越男性，而且連續三年正成長，2022年更高達59%，創下該公司最高紀錄，間接說明女性在提升自我的意識上更加積極。

今天是婦女節，台灣的性別平等排行全球第6名，高居亞洲第1名，越來越多女性在職場以優異表現，為「女力覺醒」做了最佳詮釋，但想在職場持續晉升，只有提升自我實力，投資自己進修學習。

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根據針對18歲以上女性學員分析，女性學員數從2020年起首度以55%過半佔比超越男性，自此連續三年正成長，2022年更高達近6成，而女性學員年齡分布，以26到45歲上班族群占比最高，其次是19到25歲的社會新鮮人，46到55歲的熟齡女性排名第三，至於學習動機方面，高達8成是為提升職場競爭力與轉職實力，其餘也有為了陪伴孩子學習英文，甚至期待異國戀曲等學習動機。

TutorABC行銷副總黃馨儀表示，愈來愈多女性願意透過各種學習資源自我投資，而有自信的女人，往往也會展現學習上的高行動力，TutorABC女性學員比例從2020年開始反轉，之後每年以2%成長超越男性學員，間接說明女性在提升自我的意識上更加積極。為因應這股女力崛起的風潮，TutorABC提供AI訂製英語課程，滿足女性在學習上的目標與需求，增進職場英文力。