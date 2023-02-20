男星與女友互毆拒和解！女主戴Prada帽現身　他嘆：各打50大板

▲男星林曜晟（藝名博焱）與張姓前女友居家隔離時，為搶張女手機動手掐脖，2人都遭起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

男星林曜晟（藝名博焱）去年5月與張姓女友居家隔離時，林為搶張女手機動手掐脖，張女則以嘴巴反咬傷林，2人被依傷害等罪起訴。法院今（20日）開庭，身材纖細張女佩戴時髦Prada漁夫帽增添幾分氣質隨性。2人開庭時，均否認犯行也無和解意願。

上月18日首開庭，張女因人在國外工作委由律師出庭，她今身穿白色襯衫及黑色西裝褲，及時髦Prada漁夫帽親自出庭，在庭上僅說「我否認犯罪也沒有意願和解。」其他答辯則交給律師回答。

庭後，張女低調未受訪，其律師則輕輕說「謝謝」隨後一起快步上車離去；林曜晟則向媒體說，自己真的沒有家暴行為，否則2人也不會都被起訴，這樣無疑也是各打雙方50大板，事實是如何就交給證據。

▼張女穿著氣質親現身法院開庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案起源於，34歲博焱與38歲張姓女友（現已分手）去年5月2日因確診新冠肺炎，共同隔離在林位於南港住家。豈料，同日凌晨4時許，林心血來潮想拿張手機查看通訊內容，張為了拿回手機，竟出手抓傷林身體、後背並咬其手臂及手指，導致前胸多處大於20公分擦傷、右前臂腹側擦傷、背部多處大於10公分等傷勢。

忍無可認的林只好還手毆打張女眼睛、嘴唇、拉扯頭髮，掐其頸部，並以腳踹，導致張女身上多處傷，雙雙遭起訴。