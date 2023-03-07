台南晴天坊　女力有自信勇展現

▲台南市勞工局創設「晴天創意築夢坊」優質手工藝推廣平台，提供身心障礙者、中高齡婦女、新住民、原住民等特定對象創業機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為實現黃偉哲市長「希望家園」施政理念，創設「晴天創意築夢坊」優質手工藝推廣平台，提供身心障礙者、中高齡婦女、新住民、原住民等特定對象創業機會，其中輔導93位身心障礙及190位中高齡，共283位婦女行銷手工藝事業，讓每一個人能夠發揮所長，找到自信改善生活。

甫到來的3月8日婦女節，即是為了紀念婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻，並感謝她們的付出，而晴天坊成員吳淑莉女士，雖然是位普通的母親，但對她的兒子及家庭而言，同樣是偉大的存在，今年邁入65歲的她，加入晴天坊已經8年，歲月沒有消磨掉夢想，在因緣際會下加入晴天坊，重拾對手工藝的熱情，開設茉莉&維尼熊手作工坊，帶著身心障礙的兒子創業，母子檔聯手出擊。

吳女士的兒子高中畢業後，雖嘗試投遞履歷，但總石沉大海，因擔心他找不到工作而開始尋求資源協助，在勞工局職業重建個管員輔導下，鼓勵他們參加職業訓練課程，培養皮革創作做為第二專長，吳女士因此對皮雕產生興趣，職訓班的老師推薦他們加入晴天坊，藉由手工藝品展售增加額外收入，現在她與兒子積極參與晴天坊設攤活動，並努力考取街頭藝人證照，也常鼓勵朋友們，凡事要看向光明面，才能享受精采飛揚的人生。

吳淑莉女士把握展售機會，在台南市政府勞工局安排下，參加2023年台灣國際蘭展，帶著自己與兒子的作品和遊客分享，今年的38婦女節，母子倆在蘭展展期中歡度，格外有意義，國際蘭展即日起至3月19日結束，歡迎前往觀賞蘭花，順道欣賞選購晴天坊手工藝品。欲加入晴天坊者，請關注晴天坊網站及臉書，即將於4月份開始報名及作品收件，有任何問題，也歡迎來電洽詢，電話：06-2991111轉8068（劉小姐）或06-2991111轉6786（林小姐）。