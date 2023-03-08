快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委

▲賴清德今天主持民進黨中執會。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

備戰2024立委選舉，據轉述，民進黨中執會8日通過成立「2024大選提名策略小組」，會中同時通過民進黨版「大局條款」，鑒於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

民進黨中執會今天處理攸關區域立委提名的選務事項，據轉述，賴清德今天在會中主動提出，現任議員若轉戰立委，恐怕會有負選民所託，盼通過「原則性的宣示」，不建議現任議員參與本次立委選舉，並強調這對於民進黨是有加分作用的，且有更長遠的目的在。

不過，此語引發多名與會中執委反彈，如有來自台中的中執委稱，選區內有許多市議員希望轉戰立委，此規定不符合民主原則；也有正國會中執委提出擔憂稱，限制議員參選立委，不利人才流動；亦有蘇系民代說，民進黨沒有「現任優先」，應該大開大闔，並指連任4、5屆的地方議員很有實力，反而可能是最有可能當選立委的人，應該兼顧公平競爭的精神等語。

另外也有多名中執委表達支持，指出不建議現任議員參與立委選舉，只是宣示性原則，這是跟國民黨在做區隔；湧言會中執委則說，民進黨應該要跟國民黨做出區隔，比如當選台北市議員就轉戰立委的王鴻薇、表態爭取立委提名的市議員徐巧芯、甚至是有意參選總統的新北市長侯友宜，明明知道人生規劃中就是要選總統和立委，為什麼還要選市長及議員？

據轉述，儘管會中正反意見交雜，最終賴清德仍裁示，通過不具強制力的「不建議現任議員參與本次立委選舉」原則。