蔡英文近期「動作頻頻」　藍委疑：想展現20年來台美關係最好？

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

彭博8日報導，美國眾議院議長麥卡錫證實計畫在美國與總統蔡英文見面，同時強調此次會晤並不代表排除日後訪台的可能性。對此，國民黨立委鄭麗文7日在臉書表示，近期蔡英文密切的和美國交流、對談，到底是想要用這樣的方式來跟全台灣人民說目前是20年來台美關係最好？還是想要藉由種種軍事準備動作，要在選前的一年大賣芒果乾？

鄭麗文指出，近期台灣和美國之間的交流頻繁。她舉例，在台灣時間2月21日國防部預告修正《全民動員防衛法》；而在美東時間2月21日的時候，外交部長吳釗燮及國家安全會議秘書長顧立雄，前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，和美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等涉台事務官員就國安議題進行長達7小時的閉門會談，甚至會談後也沒有對外發表說明，她質疑，究竟這兩者之間有沒有關聯？

鄭麗文再舉出，3月2日，蔡英文在總統府設宴款待美國跨黨派國安訪問團，一方面向訪團表達歡迎之意，另一方面也藉此場合就台美安全合作進一步交換意見，而很少出現在總統宴請外賓場合的前國安局長陳明通，也罕見出席晚宴；而3月6日，總統府設宴款待訪團以後，就有新聞傳出美軍可能會將在東亞的彈藥裝備庫存，例如原本放在日本、韓國、菲律賓的彈藥裝備增加放到台灣，對此邱國也正面回應說「這個正在談當中」。她大批，「請問部長談是要談放在台灣哪裡嗎？難道台灣真的要變成美國的彈藥庫？」

鄭麗文質疑，這幾個月來，蔡英文密切的和美國交流、對談，到底是想要用這樣的方式來跟全台灣人民說目前是20年來台美關係最好？還是想要藉由種種軍事準備動作，要在選前的一年大賣芒果乾呢？她提到，每次蔡英文和美國交流、或是高層從美國回來，總會帶給大家一些「驚喜」，加上這次傳出4月初蔡英文將會出訪美國和麥卡錫會晤，若真的成行，等到蔡英文回來的時候，帶給台灣人民的到底會是「驚喜」，還是「驚嚇」？