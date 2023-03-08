蔡英文出席審薦小組會議　「大法官是憲政守護者、人權捍衛者」

▲總統蔡英文出席「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議。（圖／總統府影片）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日出席「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議時表示，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者，大法官行使的釋憲職權，對於台灣民主憲政發展具有深遠的影響。

蔡英文表示，今年9月底將有4位大法官卸任，為了讓國家的憲政體制順利運行、大法官的任期能順利銜接，今天的會議，就是提名工作的重要起步，並感謝所有委員參與這次的提名工作，讓我們可以借重委員們在法界的專業及經驗，一起來推動這項重大的任務。

蔡英文認為，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者，大法官行使的釋憲職權，對於台灣民主憲政發展具有深遠的影響。

蔡英文指出，去年1月，《憲法訴訟法》新制上路後，大法官釋憲任務邁入了新階段。由大法官組成的憲法法庭，在去年做成20件判決，釐清了指標案件的憲法爭議，包括保障資訊隱私權、訴訟權以及原住民身分認同權等，這些關鍵的判決，也持續增進人民對大法官行使司法權的信賴。

蔡英文表示，大法官釋憲職權是國家重要的憲政功能，憲法訴訟制度得以順利運行，也有賴於大法官的協力。對於新任大法官，她要請審薦小組廣納人才、傾聽各界建言，讓我們一起為社會推出最專業、最優秀的適任人選，來咨請立法院同意。

有關審薦小組的成員，蔡英文敦聘副總統賴清德、前司法院長翁岳生、前院長賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝6人為提名審薦小組委員，並請賴清德擔任召集人，翁岳生、賴英照擔任副召集人。

▼總統蔡英文出席「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議。（圖／總統府影片）

