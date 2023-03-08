本土猴痘連爆3例　英研究：98%患者來自這個「交友圈」

▲英國一項猴痘病例研究指出，有98%感染者為同性戀或雙性戀男性。圖為美國猴痘疫苗接種。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣一周內通報3起本土猴痘確診病例，且感染源不明。衛福部長薛瑞元8日表示，對防堵猴痘有信心，但因為是在「特殊交友圈」傳播的疾病，「所用的方法還要更細膩一點」。去年全球猴痘大爆發之際，英國科學家進行的一項500人研究報告就指出，有98%的感染者是男同性戀或雙性戀男性。

「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）於2022年8月刊載一份由倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）科學家主導進行的研究報告，針對同年4月27日到6月24日期間，來自16個國家的528起猴痘確診病例進行研究，發現有98%的感染者是同性戀或雙性戀男性，高達95%比例懷疑是透過性行為傳播的。

研究同時指出，有95%患者出現皮疹、73%患者出現肛門生殖器部為病變、41%患者出現黏膜病變，出疹前的常見病徵包含發燒（62%）、嗜睡（41%）、肌肉痠痛（31%）、頭痛（27%），另外有56%的人感染後出現淋巴結病。

主要作者索恩希爾（John Thornhill）發表研究時曾表示，目前猴痘傳播大多與性行為有關，且主要發生在男男性行為者之間，但不只限於此，這項研究有助於幫助理解猴痘病毒的傳播方式與群體，以制定更好的預防策略。由於研究是透過各國當局系統收集病例資料，這意味著可能漏掉輕症、無症狀者，因此分析結果仍有其侷限性。

衛福部長薛瑞元今（8）日出席立法院衛環會時表示，已與廠商簽約採購1萬劑猴痘疫苗，但進貨期程還在洽談中。他也說，自己對防疫系統有信心，因為在過去新冠肺炎防疫清零階段，在相關追蹤、匡列、隔離、治療等都做得不錯，但因猴痘與一般傳染病不太一樣，「是在特殊交友圈的傳播」，所以用的方法要更細膩一點。