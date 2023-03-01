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本土爆2例猴痘！症狀、傳染途徑曝「致死率可達10%」　2族群易重症

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲國內首現2例猴痘本土病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊晏琳／綜合報導

疾病管制署今（1）日公布國內確認首兩起猴痘個案。醫師指出，感染猴痘會有類似感冒症狀，如發燒、頭痛等，接著出現皮膚病灶，從臉部、手腳，最後遍佈全身，嚴重者疹子數目甚至可高達數千顆。此外，猴痘可藉由人類或動物血液、體液感染，致死率可達10%，須密切注意。

疾管署說明，猴痘為人畜共通疾病，傳染途徑包含接觸到感染者損傷的皮膚、黏膜或被污染物品與呼吸道分泌物，呼籲民眾避免接觸猴痘感染者和動物。除皮膚病灶、發燒等症狀外，部分患者亦會出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

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皮膚科醫師周宛儀表示，猴痘主要是經由直接接觸感染的人類或動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染，潛伏期約5至21天。感染猴痘後，會出現類似感冒的症狀如發燒、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。

發燒後大約1至2天會開始出現表現一致的皮膚病灶，從紅斑、丘疹、水泡、膿皰的變化，最後形成痂皮後脫落，從臉部蔓延到身體其他部位，四肢比軀幹更常見。周宛儀示警，「嚴重的患者皮膚疹子數目甚至可高達數千顆，相當驚人。」

板橋亞東醫院口腔顎面外科醫師林涵威則指出，猴痘「首發疹子的部位」就是口腔。一旦發現口腔內部或周遭有不正常疹子或病灶，合併淋巴結腫大，就要小心是否被感染。目前猴痘並無科學證據有效的治療方式，主要靠人體自身免疫力，以達到自我痊癒，醫療方面則是輔以支持性療法。猴痘致死率目前有限的統計數據顯示為1～10%，與新冠病毒相比並不算低，值得大家密切注意。

署長莊人祥也曾指出，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微，如果打過牛痘疫苗，對猴痘也有保護作用。

不過，台灣自1979年起即停止牛痘接種。疾管署提醒，出國民眾返國入境時如出現相關症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

根據疾管署資料，兩起猴痘個案為北部40多歲與南部20多歲男性，分別居住新竹縣及高雄市，2月下旬出現症狀確診，由於沒有國外旅遊史，被研判為本土病例，感染源還在調查中。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

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