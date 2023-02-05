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大陸 大陸焦點 特派現場

香港40歲男子感染猴痘　上月曾赴日本10天

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲感染猴痘後，身體可能出現大量紅疹。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港4日公布一例猴痘輸入個案，病人為一名40歲男子，曾在1月14日至24日到訪日本，1月31日、2月1日開始出現症狀。初步調查顯示，男子在逗留日本期間，於潛伏期內曾有高風險接觸。

香港衛生署衛生防護中心表示，病人為一名過往健康良好的40歲男病人，於1月14日至24日期間曾到訪日本，1月31日出現口腔潰瘍，並於2月1日出現低燒、頭痛、淋巴結腫大，以及手、軀幹及生殖器官出現紅疹。

衛生防護中心指出，病人當天曾向私家醫生求診，及後於2月3日前往仁濟醫院急症室求醫，其後被轉送往瑪嘉烈醫院。院方安排病人入住隔離病房進行單獨隔離，現時情況穩定。

▲▼猴痘（monkeypox）。（圖／路透）

衛生防護中心公共衛生化驗服務處4日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。

初步調查顯示，病人逗留日本期間，於潛伏期內曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他於外地期間沒有認識任何猴痘確診病人，回港後亦沒有高風險接觸。

衛生防護中心提到，為謹慎起見，已安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種。另外，病人於出現病徵後沒有密切接觸者。流行病學調查仍在進行中。

衛生防護中心說，會將個案通報世界衛生組織、日本衛生當局和中國大陸有關當局，並會發信提醒全港的醫生和私家醫院留意沒有相關接觸史但有病徵的求診人士。

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