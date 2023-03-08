賴清德任「大法官提名審薦小組召集人」　陳以信批：混淆黨政界線

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文8日出席「112年司法院大法官提名審薦小組」，並指定由副總統賴清德擔任小組召集人。對此，國民黨立委陳以信8日表示，大法官應超越黨派獨立行使職權解釋憲法，但因賴清德身兼民進黨主席，若由其舉薦新任大法官，將混淆黨政界線，也違反憲法精神。因此，他呼籲蔡英文收回成命並請賴清德主動迴避，「不要成為違憲亂憲的罪人。」

現任大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠與林俊益將於今年9月屆滿，蔡英文7日核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，由副總統賴清德擔任召集人，協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意。

陳以信指出，前總統馬英九執政最後一年也面臨相同情形，當時民進黨立委與民間團體公開批評違憲，把矛頭指向馬英九總統，指馬總統破壞大法官任期交錯制，要其將提名權交給下任總統。「我擔任總統府發言人時，就曾指出這根本是不懂數學的胡亂批評」，他解釋，大法官任期八年與總統兩任任期八年相同，所以任何一位連任的總統，都會在任期屆滿前任滿15位大法官。

「現在蔡總統也要提名全部大法官，請問這些民進黨立委與民間團體人在哪裡？為何不站出來批評蔡總統違憲亂憲？」陳以信認為，其實蔡英文最大問題，不是在於提不提名新任大法官，而是在於讓賴清德擔任審薦小組召集人。大法官行使憲法職權必須超越黨派，現在賴清德身兼民進黨主席，若由他舉薦新任大法官才是混淆黨政界線、違反憲法精神。

陳以信也呼籲，蔡英文收回成命，改邀其他人士擔任審薦小組召集人，而賴清德也該主動迴避，「不要讓蔡英文陷賴清德於不義，反讓賴清德變成違憲亂憲的罪人。」