南投立委補選對賴清德2意義　他：「改革路線」能服眾

▲賴清德在南投立委補選期間強力輔選蔡培慧。（資料照／蔡培慧競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投立委補選上周落幕，民進黨攻下藍營票倉，以民間身分暗助民進黨主席賴清德的前秘書長羅文嘉8日表示，選舉結果對民進黨主席賴清德有兩個意義：第一是賴清德能夠藉此「服眾」，代表他有實力去面對艱困的選戰，第二是賴清德提出的改革路線，已經從這場選戰拉出來，可以繼續往前走。

羅文嘉今天中午接受網路節目「齊有此理」專訪，他分析，南投立委補選對賴清德來說有兩個意義：民進黨在這場比賽中從落後到獲勝，賴清德能藉此「服眾」，表示他不是只靠社會的支持而已，還有實力去面對艱困的選戰。

此外，羅文嘉說，民進黨去年九合一選舉遭逢挫敗，而賴清德在競選黨主席期間花了很多時間與黨員座談，每一場都砲聲隆隆，回來後罕見地連續3周開了3場中執會，處理台南政治風氣、議長選舉等問題，儘管在處理過程中也有一些阻力和不同意見，但賴清德認為他必須面對。

羅文嘉指出，從南投縣立委補選的結果往回看，除了民進黨候選人蔡培慧本身個人特質外，對於是否有所謂「下架、討厭、教訓」民進黨，南投選民認為，有看到民進黨有在面對問題，也看到民進黨改革的誠意，顯示賴清德的改革路線，已經在這場選戰中拉出來，也可以繼續往前走。

羅文嘉強調，這種改革的路線對於2024選舉是很重要的，因為選民會透過政黨的形象、候選人的特質來做選擇，候選人個人很優秀，但政黨卻一塌糊塗，大概很難選。

羅文嘉表示，選總統不是每天水溝通不通、道路平不平的問題，一個國家大方向走錯了，可能永久拉不回來，要扭轉很難，尤其在中國國家主席習近平已經打破任期制，是充滿不確定性的領導者，台灣要非常謹慎。