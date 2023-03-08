侯友宜未來會輸賴清德？　蔡正元曝賴清德「最強優勢」：超耐打

▲侯友宜、賴清德。（圖／記者許靖騏、呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

南投立委補選落幕，國民黨痛失鐵票區，部分人士將敗選原因歸咎於新北市長侯友宜並未全力站台。對此，前立委蔡正元8日也在臉書分析侯友宜的問題，並點出侯友宜若要參選總統，與民進黨呼聲最高的候選人副總統賴清德之差距，表示賴清德有諸多優勢，其中一項就是「耐打程度」。

蔡正元指出，侯友宜沒去參加選前之夜，又傳出國民黨主席朱立倫因而暴怒，藍軍的怒氣會從朱立倫轉至侯友宜身上，且侯友宜的政治判斷力有誤，也不是第一次失誤，未來在民調上的藍軍支持度會退潮，會出現輸給賴清德的現象。

蔡正元認為，賴清德和其他可能總統參選人的特點剛好相反，賴清德如果輸掉2024將一無所有，因此賴清德極爲渴望贏得南投立委補選，跑去南投輔選的次數多到數不清；而候友宜的以靜制動的模糊狀態，將弱化選戰動力，相較於賴清德的拼命三郎的處境，侯友宜會險象環生，民調會不斷弱化；而也有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘，不懂政治，也不懂選舉，不選總統還是可過大老闆的日子，比起賴清德的退此一步即無死所的心態，穿皮鞋和穿草鞋的拚命還是有差。

蔡正元再點出，賴清德的耐打度很高，2019年與總統蔡英文相爭，還能活過來，後勁不可小覤。他表示，藍軍單靠「下架民進黨」和「兩岸和平」，不足以成事，各個山頭都各有小局面，山頭及其身邊的政治幕僚群很安逸，都不如賴清德的打手群的放死絕，從南投選戰就可看出端倪，2024的勝敗就看藍軍，還能做出多大的改變。

蔡正元最後提到，藍軍最渴望拚命的只有朱立倫，卻因爲歷史包袱和個性羈絆，民調無法起色尚未取得參選門票，面對候友宜還在想著市政總質詢，和郭台銘還在想著「等ㄧ個辦法」，朱立倫也只能乾著急。