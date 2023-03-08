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如何破解「票投民進黨就是上戰場」？　羅文嘉獻策：訴求和平

▲▼羅文嘉接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民進黨前秘書長羅文嘉。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德被看好問鼎2024總統大位，其「和平保台」論述引發關注，早就以民間身份力挺的前秘書長羅文嘉8日表示，民進黨的底線就是確保台灣的民主制度和生活，透過和平對話來解決歧異，不要有戰爭，因為真正的敵人是想要發動戰爭的獨裁者，因此，應該訴求「和平」來回應「投給民進黨就是上戰場」的說法，是要讓自己變更強的和平，還是向敵人投降？

羅文嘉今天中午接受網路節目「齊有此理」專訪，他談及，賴清德的國際視野已經領先其他潛在候選人，他只要維持「蔡英文路線」好好跑，基本上這個方向就沒有大問題了。

主持人王時齊追問，如何破解「投給民進黨就是上戰場」的說法？羅文嘉說，應該要直球對決，沒有任何人或政黨會喜歡戰爭，他主張直接從和平議題切入，國民黨的和平與民進黨的和平有什麼不一樣？戰爭的發生一定是來自獨裁者，獨裁者才具有發動戰爭的能力、意識、野心，多數人不會想要用戰爭解決問題，民進黨跟台灣人一樣，沒有人要戰爭，但要討論的是，面對一名無法預測的獨裁者，如何維持和平。

羅文嘉指出，國民黨的和平很簡單，就是「把雙手舉起來，我投降了」，可是民進黨要展現的和平是「手張開來」，與美日、歐盟攜手合作，捍衛民主自由的文明價值，背後有團結的人民、越來越強的國防做後盾，很有禮貌的來談如何維持現狀，而不是舉起手投降、膝蓋跪下來。

羅文嘉直言，乞求式的和平是永遠不可能，只會換來屈辱，如同英國前首相邱吉爾在二次大戰時稱，時任首相張伯倫採取綏靖面對希特勒，最後並沒有換來和平，只有換來屈辱。他說，民進黨要跟人民好好溝通，告訴人民「我們要的和平是哪種和平」，是要讓自己變更強，還是向敵人投降？

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