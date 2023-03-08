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爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」哭求　真相逆轉…網心疼

女子想買鞋被父母拒絕，在店內大哭大鬧。（圖／翻攝自微博）

▲女子想買鞋被父母拒絕，在店內大哭大鬧。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

每個人從出生到出社會以前，相關開銷都是由家人負責，通常開始工作以後，就必須靠自己。不過，中國浙江省紹興市有一名28歲女子，在鞋店想買一雙200多元人民幣（約900元新台幣）的鞋子，但父母不同意，讓她坐在地上大哭，甚至跪地磕頭，正當路人以為這名女子是啃老族時，她說了一句話，讓所有人都改變看法。

綜合陸媒報導，女子和父母本月5日走進一家鞋店，千挑萬選最後選了一雙喜歡的鞋子，但父母看到價格嫌太貴，認為鞋子不需要買太好，一雙幾十塊人民幣就夠穿了，甚至拿自己打比方：「我們穿的不也是幾十塊錢的嗎？」

女子聽了瞬間情緒失控，大哭大鬧還跪在地上磕頭，場面相當尷尬，她接著質問：「就一雙鞋，你錢不是很多嗎？我賺的錢都是你們幫我存著，我的腳就這麼廉價？」然而父親不但沒有安慰她，還火上澆油說道：「妳能不能正常點？」隨後便轉身離開鞋店。

女子賺的錢都交給父母保管。（圖／翻攝自微博）

▲女子賺的錢都交給父母保管。（圖／翻攝自微博）

女子看到父母離開，相當心寒，崩潰大喊：「我就是想買一雙好一點的鞋子，為什麼要對我這麼殘忍？」事後店員也還原經過，透露一家人應該是外地來打工的，女子長期和父母一起工作，收入都交由父母保管，原本高高興興出來買鞋，沒想到發生這種事。

消息在網路引發討論，網友紛紛感到心疼，「從她的穿著打扮就可以看出來，太樸素了，希望她以後別把錢給父母了」、「感覺她心理壓力好大了」、「有些父母，不把自己當人，更不把自己的孩子當人」、「都28歲了…這父母真是…」、「離開父母，單獨生活吧，錢不要再給他們了」。

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