感恩女志工女警！　恆春東港警LIVE演唱+送玫瑰花慶婦女節

▲恆春警分局在阿信巧克力農場歡度婦女節 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(8)日是國際婦女節，恆春警分局長林明波為感謝投入警察民力行列成為警察維護治安工作的強力後盾的志工、義交及各個崗位盡職盡責的女性同仁，於昨(7)日下午在阿信巧克力農場舉辦38婦女節慶祝活動，邀請了分局女性同仁及協勤民力，在可可莊園中以梅花鹿為伴，享受園區導覽、LIVE演唱及美味而愜意的下午茶時光，療癒女性同仁身心靈，並祝賀所屬員警、家眷志工及全天下的女性，婦女節快樂。

隨著時代變遷，性別平權時代已來臨，女警投身警職，在家庭與工作間奔波，必須具備更高的責任感、抗壓及判斷能力，恆春分局持續推動性別平權，重視婦幼安全、防杜家庭暴力，提倡「多一分尊重，少一分傷害」，讓性別關係更和諧。

而東港警分局為慶祝婦女節，於今(8)日由東港分局分局長張世儒致贈應節花束玫瑰花予分局女性員警同仁、工友及志工，東港分局女性同仁們由分局長手中接下玫瑰花，場面充滿溫馨。

▲▼東港警分局長張世儒送志工、女警玫瑰花。

分局長張世儒表示，「為感恩女性同仁平日在工作上的辛勞以及對於家庭勞心勞力的付出，藉由贈送花朵活動，將感恩的心化作實際行動，以表達分局關懷與祝福之意，凝聚情感與向心力。」以花朵表達對女性同仁的感謝，並致上最高的敬意與最誠摰的感恩，也祝福天下女性婦女節快樂。