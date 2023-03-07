王定宇批謝國樑「持續跳票中」　曝基捷已是中央最高額度補助

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

基隆市長謝國樑近日拋出基隆捷運議題，批評要基隆吞下新台幣53.85億元分攤經費「門都沒有」等語。對此，民進黨立委王定宇7日就在臉書批評，「謝國樑芭樂票持續跳票中」，並列出各縣市捷運中央補助金額，指出基捷已是中央補助最高額度。

基隆捷運興建經費暴增至697億元，其中基隆分攤從17.7億增為53.85億元，謝國樑要求中央全額負擔，要基隆吞下53.85億元，「門都沒有」。對此，交通部長王國材表示，捷運經費分配辦法自100年4月迄今，12年來全國捷運都是如此分攤，基隆財政較差可從土地開發減少分攤，未來盼透過溝通把差距或誤解解開。

針對此事，王定宇批評，「謝國樑芭樂票持續跳票中。」他舉例，謝國樑選前基隆一人一台GOGORO，選後不但要做公益，還降級變成陽春電動車；選前確診每人發一萬，選後只給中低收入戶；選前說基隆捷運要共同承擔，選後變成中央買單。

王定宇更大批謝國樑「得寸進尺」，基捷已經是中央最高額度補助，現在還要通通中央買單。他列出各縣市捷運補助顯示，桃園捷運綠線，中央補助40.4%，總建設經費982億元、中央補助397億元、市府負擔585億元；高雄捷運黃線，中央補助57.8%，總建設經費1,442.37億元、中央補助833.84億元、市府負擔608.53億元；台中捷運綠線，中央補助67.57%，總建設經費593.37億元、中央補助328.34億元、市府負擔265.03億元。

王定宇指出，而基隆捷運總經費697億元，中央總工程補助73.7%創新高，基隆轄區的補助更達80%，中央補助514.05億元，三市府分擔182.84億元。令他痛批，「謝國樑芭樂票一張一張跳，自己做不好，還敢怪別人？」