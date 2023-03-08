基隆捷運中央補助73.7％謝國樑仍拒絕　民進黨：選後擺爛跳票

▲謝國樑近日呼籲基隆捷運應「中央全額負擔」。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市長謝國樑近日拋出基隆捷運議題，批評要基隆吞下新台幣53.85億元分攤經費「門都沒有」等語，不過，實際上中央補助基捷比例高達73.7％。對此，民進黨新聞部主任張志豪8日批評，謝國樑選前亂開政見騙票、選後擺爛跳票，選前承諾確診每人發新台幣1萬元，選後改口只給中低收入戶；選前一人一台Gogoro，選後變成電動車，而且不是人人有；選前說基隆捷運要共同承擔，選後傲慢喊錢全要中央出，態度如此霸道，叫其他縣市長情何以堪？

張志豪指出，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加，為此中央補助基隆73.7％，補助比例比桃園、台中、高雄還高，謝國樑卻不埋單。他說，參照中央補助地方捷運經費比例，桃園捷運綠線中央補助40.4%、高雄捷運黃線補助57.8%、台中捷運綠線補助67.57%、基隆捷運補助73.7%創新高，基隆僅負擔53.86億、基隆轄區的補助更達80%。

張志豪痛批，選前大打捷運政見的謝國樑，如今卻只想接受中央高比例的經費補助，不願籌措剩餘的部分預算，還得寸進尺想全推給中央，面對這樣一個「傲慢擺爛」的市長，基隆市民只能後悔感嘆。

張志豪諷刺說，相較於國民黨面對蔡培慧攻破17年藍營鐵票區南投，至今還在找戰犯，國民黨還在亂，一個最大在野黨整天大搞宮廷內鬥，國民黨主席朱立倫面對敗選躲藏迴避，私下與「最大諸侯」新北市長侯友宜明槍暗箭不斷，地方的執政縣市首長，則是有拒絕中央補助基捷73.7%經費的謝國樑、搞砸全中運網球場地害球員受傷的新竹縣長楊文科，都是「選前開支票、選後全跳票」，態度傲慢、全在擺爛，離譜程度令人嘆為觀止。

張志豪表示，相較於此，民進黨今天中執會將通過「2024大選提名策略小組」，也會議決2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，只有保持高度危機意識，全黨團結一致，才能完成共同目標，民進黨會依公平公正的初選機制推出最有勝選機會的人選，承擔責任與使命。