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謝國樑不想付基隆捷運54億　王國材實算費用：對市庫影響不若想像

▲▼交通部長王國材接受媒體聯訪 立法院 財政委員會。（圖／記者宋良義攝）

▲交通部長王國材今天接受媒體聯訪。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市長謝國樑近日拋出基隆捷運議題，批評要基隆吞下新台幣53.85億元分攤經費「門都沒有」等語。交通部長王國材8日受訪澄清，其中有18億是土地取得的費用，縣市長可以對城市的願景、開發來取得3分之1的費用，剩下40億以下的經費分年編列，對市庫的影響不是「一次54億都進去」，交通部亦盼促成大家盼望已久的捷運建設。

立法院聯席委員會今天上午繼續審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。

王國材會前接受媒體聯訪時，被詢問基隆捷運地方支出暴增一事，王國材強調，整個捷運的補助辦法，從2011年就開始了，這12年來都是用這樣的補助辦法，以基隆來看，54億裡面有18億是土地取得的費用，這部分請縣市長基於對於整個城市的看法，如果有一條捷運過去，對於土地開發來看他的想法是什麼，要給基隆帶來怎麼樣的開發。

王國材建議，可以從對城市的願景、開發來取得至少3分之1的費用，這樣的話，基隆捷運的經費可能可以降為40億以下，此外，捷運建設是長期的，假若分為10年，一年就是4億，「對他的市庫的影響，可能不是想像中一次54億都進去，它會分年來編列。」

王國材說，這樣的建設談了20幾年，現在環評初步也都通過了，北北基這條大家盼望這麼久的，交通部願意來協助，促成捷運的建設。

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