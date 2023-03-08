謝國樑要求中央全權負責基捷開發　林右昌嘆可惜：沒有縣市會這樣做

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑日前批評要基隆吞下興建基捷達53.85億元分攤經費「門都沒有」等語，且對於中央提議可由都市計畫、區段徵收方式努力、挹注相關經費，謝國樑則要求中央全權負責。對此，內政部長林右昌8日感嘆，周邊發展才是捷運開發最大利器，所有城市都不會放棄，應該理性討論，且基捷跨越雙北跟基隆，「沒有那種不用付錢的啦！這樣說不過去。」

林右昌指出，捷運是重大建設，對各縣市都一樣，大家應該理性討論，基捷跨越雙北跟基隆，「沒有那種不用付錢的啦！」這樣說不過去，之前也有提到，如果是因為土地費用增加，應該思考利用都市計畫、區段徵收等手段去取得捷運路廊需要的土地。

林右昌表示，認真解決問題對大家都好，昨天有聽到謝市長要求中央開發，這實在有點可惜，捷運建設對都市發展非常重要，沒有一個機關比地方政府更清楚需要什麼。

林右昌直言，尤其是捷運周邊設計跟開發、很多社會住宅規劃、公共服務設施的配套，都會帶動都市周邊發展，這才是捷運開發的最大利器，地方政府捨棄這樣的機會非常可惜，所有城市都不會這樣做。

對於藍營質疑選後經費增加？林右昌回應，想太多，一直以來都有經費討論，捷運經費增加是因為他任內8年財政等級提升、中央補助下降，這部分都可以討論，也就是中央能不能在這部份多給基隆支持，土地經費增加也可以用都市計畫其他手段處理，不要一下子就想說要負擔那個錢。

林右昌指出，如果合理經費都不能負擔，怎麼談後續建設跟營運？現在新北市也同意負責營運，這對基隆發展、河谷廊帶是天大的好機會。至於媒體追問是否跟謝國樑聊聊？林右昌回應，自己不是交通部長也不是基隆市長，是內政部長。